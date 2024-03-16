Стал известен состав сборной Нидерландов на мартовские матчи Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу объявила состав на предстоящие матчи Евро-2024.
Сборная Нидерландов по футболу объявила состав на предстоящие матчи Евро-2024.
22 марта голландцы встретятся с национальной командой Шотландии, а 26 марта подопечным Рональда Кумана будет противостоять Германия.
Вратари: Бизот («Брест»), Флеккен («Брентфорд»), Вербрюгген («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Защитники: Аке («Манчестер Сити»), Блинд («Жирона»), Броббей («Аякс»), ван Дейк («Ливерпуль»), Думфрис («Интер»), Фримпонг («Байер 04»), Гакпо («Ливерпуль»), Гертрейда («Фейеноорд»), Хартман («Фейеноорд»), Копмейнерс («Аталанта»), де Лигт («Бавария»), де Врей («Интер»).
Полузащитники: Рейндерс («Милан»), де Рон («Аталанта»), Схаутен («ПСВ Эйндховен»), Симонс («РБ Лейпциг»), Тимбер («Фейеноорд»), Виффер («Фейеноорд»), Вейналдум («Аль-Иттифак»).
Нападающие: Мален («Боруссия»), Депай («Атлетико Мадрид»), Верман («АДО Ден Хааг»), Вегорст («Хоффенхайм»).