Мудрик — о стыковом матче с Боснией и Герцеговиной: Украине нужно сразу выходить на поле и брать свое

«Все хорошо, не могу дождаться, чтобы начать тренировки. Но нужно ко всему подходить с умом, необходим день на восстановление, а уже потом готовиться по полной.



Каждому футболисту придает уверенность, если он хорошо играет и забивает. Выход в полуфинал Кубка Англии? Нам помогли командный дух, то, что мы сражались до конца, хотели выиграть больше. Всегда, когда приезжаешь в сборную, ты должен перестроиться с клубного футбола. Чем быстрее — тем лучше. Мы уже знаем, как это делать.



Каждая сборная индивидуальна, все отличаются. Босния — команда, к которой нужно готовиться отдельно. Кого бы выделил? У соперников есть Джеко, Пьянич — известные футболисты. Для достижения успеха в плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое, показывать, чего ты стоишь и побеждать», — цитирует Мудрика пресс-служба Украинской ассоциации футбола.