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Футбол. Евро U-21. Все результаты
18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты уступили чехам в квалификации юношеского ЧЕ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) в Боснии и Герцеговине проиграли на старте элитного этапа отборочного турнира первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Чехия U21
Источник: Соцсети

В сегодняшнем матче 8-й квалификационной группы белорусы уступили чехам со счетом 0:1, пропустив мяч в самой концовке встречи.

Свой следующий поединок подопечные Дмитрия Короткевича проведут 23 марта с командой Польши, которая сегодня разгромила боснийцев со счетом 4:1. В последний игровой день 26 марта белорусы сыграют с хозяином соревнований командой Боснии и Герцеговины. На первом этапе отборочного турнира юношеского чемпионата Европы сборная Беларуси в Турции победила футболистов Шотландии (3:1), разошлась миром с командой Казахстана (0:0) и уступила туркам (0:1), заняв второе место в группе 7 вслед за турецкой сборной.

Путевки в финал завоюют победители восьми квартетов элитного раунда, а также 7 лучших команд, которые финишируют вторыми. Финальная стадия юношеского первенства Старого Света пройдет с 20 мая по 5 июня на футбольных полях Кипра, хозяева освобождены от квалификации. Год назад в Венгрии чемпионский титул завоевали юные футболисты Германии.

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