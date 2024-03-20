Белорусские футболисты уступили чехам в квалификации юношеского ЧЕ

В сегодняшнем матче 8-й квалификационной группы белорусы уступили чехам со счетом 0:1, пропустив мяч в самой концовке встречи.



Свой следующий поединок подопечные Дмитрия Короткевича проведут 23 марта с командой Польши, которая сегодня разгромила боснийцев со счетом 4:1. В последний игровой день 26 марта белорусы сыграют с хозяином соревнований командой Боснии и Герцеговины. На первом этапе отборочного турнира юношеского чемпионата Европы сборная Беларуси в Турции победила футболистов Шотландии (3:1), разошлась миром с командой Казахстана (0:0) и уступила туркам (0:1), заняв второе место в группе 7 вслед за турецкой сборной.



Путевки в финал завоюют победители восьми квартетов элитного раунда, а также 7 лучших команд, которые финишируют вторыми. Финальная стадия юношеского первенства Старого Света пройдет с 20 мая по 5 июня на футбольных полях Кипра, хозяева освобождены от квалификации. Год назад в Венгрии чемпионский титул завоевали юные футболисты Германии.