Сборная Грузии по футболу вышла в финал плей-офф за право выхода на чемпионат Европы

ТАСС, 21 марта. Сборная Грузии со счетом 2:0 одержала победу над командой Люксембурга в полуфинальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. Встреча прошла в Тбилиси.

Двумя забитыми мячами отметился форвард Буду Зивзивадзе (41-я, 64-я минуты). На 53-й минуте после помощи видеоассистента рефери был отменен гол нападающего команды Люксембурга Жерсона Родригеша. Спустя 5 минут красную карточку получил его партнер по команде защитник Максим Шано.

В финале плей-офф, который пройдет 26 марта, сборная Грузии сыграет с победителем матча между командами Греции и Казахстана, их матч состоится в четверг в Афинах.

В плей-офф участвуют 12 команд, разыгрываются три путевки на чемпионат Европы. Сборные поделены на три пути (уровни A, B, C), в каждом из которых будут разыграны полуфиналы и финалы. Победители каждого пути выходят на чемпионат Европы. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й — это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части. Пары плей-офф составлены с учетом рейтинга сборных в Лиге наций.