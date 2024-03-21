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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
22:20 (мск), источник: ТАСС

Сборная Грузии по футболу вышла в финал плей-офф за право выхода на чемпионат Европы

Грузинские футболисты в полуфинале обыграли команду Люксембурга.

Грузия
ЛюксембургОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 21 марта. Сборная Грузии со счетом 2:0 одержала победу над командой Люксембурга в полуфинальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. Встреча прошла в Тбилиси.

Двумя забитыми мячами отметился форвард Буду Зивзивадзе (41-я, 64-я минуты). На 53-й минуте после помощи видеоассистента рефери был отменен гол нападающего команды Люксембурга Жерсона Родригеша. Спустя 5 минут красную карточку получил его партнер по команде защитник Максим Шано.

В финале плей-офф, который пройдет 26 марта, сборная Грузии сыграет с победителем матча между командами Греции и Казахстана, их матч состоится в четверг в Афинах.

В плей-офф участвуют 12 команд, разыгрываются три путевки на чемпионат Европы. Сборные поделены на три пути (уровни A, B, C), в каждом из которых будут разыграны полуфиналы и финалы. Победители каждого пути выходят на чемпионат Европы. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й — это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части. Пары плей-офф составлены с учетом рейтинга сборных в Лиге наций.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Люксембург
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