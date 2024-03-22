Сборные Украины и Исландии разыграют между собой путевку на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 22 марта. Сборная Украины одержала волевую победу над командой Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Сборная Украины уступала сопернику до 86-й минуты. В финале украинцы встретятся с командой Исландии, которая в полуфинале была сильнее сборной Израиля (4:1). Игра пройдет 26 марта.

В других финалах плей-офф сыграют сборные Грузии и Греции, Польши и Уэльса. Поляки в полуфинале одолели команду Эстонии (5:1), футболисты из Уэльса справились с финнами (4:1).

В плей-офф участвуют 12 команд, разыгрываются три путевки на чемпионат Европы. Сборные поделены на три пути (уровни A, B, C), в каждом из которых будут разыграны полуфиналы и финалы. Победители каждого пути выходят на чемпионат Европы. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й — это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части. Пары плей-офф составлены с учетом рейтинга сборных в Лиге наций.