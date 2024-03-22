Вечер разгромов и драм. Определились все участники финалов стыков за Евро

Состоялись первые матчи плей-офф квалификации чемпионата Европы — 2024. Было 12 претендентов на три путёвки — а осталось шесть. Коротко рассказываем о дебютных стыковых играх.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Боснийцы отдали победу за три минуты

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь B. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Босния и Герцеговина 1 Украина 2

Сразу спойлер: этот матч был наиболее напряжённым. Первый тайм не порадовал множеством моментов — разве что боснийцы заработали пару шансов перед свистком на перерыв. Зато яркость второго всё перевесила. Каким хитрецом оказался бывший футболист «Ростова» Хаджикадунич: лежал на газоне после столкновения с оппонентом, а потом вовремя поднялся, вылез из офсайда и подставил ногу под удар Дедича. Мяч с рикошетом от ноги Матвиенко оказался в воротах. Ну не гений ли?

Украинцы толком ничем не отвечали. Наверняка боснийские болельщики уже начали праздновать проход дальше, как на 85-й минуте Яремчук по-голевому зафиналил прострел Конопли с правого фланга. А три минуты спустя уже сам Роман пробежался по противоположному краю и подал на Довбика. С характером у этой сборной точно всё в порядке. По игре, правда, вопросы имеются.

Израиль вместо 2:2 получил 1:4

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь B. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Израиль 1 Исландия 4

Первым отличился Захави с пенальти за не слишком явный фол Гретарссона на нём же. А дальше началась доминация северян. В конце тайма Исландия практически исполнила то же, что и Украина: перевернула игру за три минуты. Гудмундссон закрутил со штрафного в ближнюю девятку, а Траустасон классно пробил с разворота и благодаря рикошету попал на табло.

Шанс изменить всё был у Захави, которому вновь доверили исполнять 11-метровый на 80-й минуте. Причём Израиль незадолго до этого остался в меньшинстве: Ревиво дали прямую красную за грубый подкат под экс-армейца Сигурдссона. Но Эран пробил мимо. И потом израильтяне пропустили ещё дважды: Гундмундссон оформил хет-трик и разгром.

Грузия выбила Люксембург, хотя ей крупно повезло

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь C. 1/2 финала, 21.03.2024, 20:00 Грузия 2 Люксембург 0

Грузины даже без дисквалифицированного Кварацхелии доминировали. В первом тайме Люксембург был крайне блёклым и ни разу не пробил хотя бы в сторону ворот Мамардашвили. А вот один лишь Зивзивадзе пальнул в штангу и позже забил: Олесен плохо сыграл головой при угловом и перевёл мяч прямо на Буду, который не простил и поразил верхний ближний угол.

Во втором тайме Люксембург забил в контратаке, реализовав первую же возможность! Но потом судья отменил гол и заодно удалил защитника гостей Шано. Как так получилось? Просто перед взятием ворот люксембуржец совершил фол последней надежды и завалил убегавшего к Морису Микаутадзе. Паузы между эпизодами не было, так что арбитру удалось глянуть повтор только после забитого мяча. Зивзивадзе позже оформил дубль вслед за прострелом Шенгелии, и на этом команды закончили.

Казахстан не справился с Грецией

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь C. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Греция 5 Казахстан 0

Казахстанцы также лишились из-за дисквалификации важного игрока. Но если грузины справились и без Хвичи, то команда Адиева без Алипа уступала в два мяча уже к 15-й минуте. Хотя это во многом случайность: сперва Каиров в совершенно неопасной ситуации случайно задел ногу Пелькаса и «привёз» пенальти, который реализовал Бакасетас, а немного погодя тот же Пелькас в падении замкнул головой подачу Масураса справа. Вот так начало, да?

В середине первого тайма Чесноков отобрал мяч у Цимикаса и пробил издали. Рикошет от Хацидиакоса привёл к попаданию в штангу. Греки ответили третьим голом: Иоаннидис воспользовался прострелом Масураса шведой и закатил в пустые ворота. Это был чистейший нокаут, но греки не остановились: Курбелис вколотил четвёртый — спасибо навесу Цимикаса. А Марочкин добил команду автоголом. За попадание на Евро Греция поспорит с грузинами.

Польша легко перешагнула Эстонию

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь A. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Польша 5 Эстония 1

Единственный матч среди всех шести, где расклад был совсем уж очевидным. Всё-таки вся сборная Эстонии оценивается в € 8,5 млн. А Польши — в € 228,7 млн. Как и Люксембург, эстонцы в первой половине встречи не нанесли ни одного удара в сторону ворот противника. А по ногам — наносили. Поэтому на 26-й минуте остались в меньшинстве за две жёлтые карточки Паскотши. К тому моменту они уже уступали: Пётровский шикарной разрезающей передачей вывел к воротам Франковского, и тот не промазал.

В дебюте второго тайма отличился ещё и Зелиньски. Находящиеся в большинстве поляки при желании могли бы накидать эстонцам десяток мячей, однако благородно ограничились пятью: голы на счету Пётровского, Шиманьского и Метса (самострел). Ещё и Веткалу дали счёт размочить. Впереди — соперничество с Уэльсом. Там уровень сопротивления будет куда существеннее: поинтересуйтесь у звёздных Бреннана Джонсона и Гарри Уилсона. Кстати о валлийцах…

Уэльс пересилил Финляндию

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь A. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Уэльс 4 Финляндия 1

Финны только раз пробились на крупный турнир — Евро-2020. В ближайшие годы фраза останется актуальной, ведь они не прошли Уэльс. Валлийцы взялись за дело уже на третьей минуте, когда Брукс добил мяч в ворота вслед за сейвом Градецки и ударом Уилсона. Британцы и дальше владели преимуществом, реализовав его в конце тайма: Уильямс превратил в гол пас пяткой Уилсона (да, снова он).

Пукки в добавленное время отыграл один мяч, тем не менее интрига была актуальной недолго. Валлийцы продолжили «возить» финнов, что обернулось кучей моментов. Два из них были реализованы по правилам (гол Дэвиса отменили из-за офсайда). Отметились Джонсон и Джеймс.

Финальный раунд состоится 26 марта. И тогда сетка Евро-2024 будет сформирована окончательно.