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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
12:51 (мск), источник: Sport24

Адиев ожидает сложного разговора о своем будущем в сборной Казахстана после разгрома от Греции в стыках к Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своем будущем в национальной команде.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
Адиев ожидает сложного разговора о своем будущем в сборной Казахстана после разгрома от Греции в стыках к Евро-2024 | Источник: Sport24

21 марта сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Греции (0:5) в стыковом матче отбора Евро-2024, утратив шансы на выход в финальную стадию.

«Я уже сказал в раздевалке, гештальт закрылся. Я поблагодарил ребят за цикл, мы прошли большой путь, они много сделали для меня. Сейчас момент, что цикл закончился. Я говорил, что работаю до Евро, и до этого никуда не уйду. Я сдержал свое обещание перед людьми, командой, Федерацией.

Теперь надо садиться и серьезно думать, готов ли я, готова ли Федерация идти дальше в новый цикл. Я не в коем случае не приму решение, не сев за переговоры с Адилетом Барменкуловым, этот человек для меня слишком много сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. У меня слишком большое уважение к этому человеку, он всегда стоял щитом за моей спиной. У нас будет сложный разговор, у меня есть свое виденье», — приводит слова Адиева Sports.kz.

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