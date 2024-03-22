В России разобрали разгром Казахстана в матче с Грецией

«Стартует новомодная квалификация на Евро-2024. В ней 12 команд (счастливчиков?) разыграют три оставшиеся путевки на турнир. Сборные Греции и Казахстана в полуфинале по сути определяли заочного обладателя одного заветного билета, ведь каждая из этих команд будет считаться фаворитом минифинала против сборной Грузии, ранее победившей команду Люксембурга в своем полуфинале.



Казахи приехали в Грецию обороняться, искать шансы в контратаке и на стандартах. Схема Магомеда Адиева в пять защитников явно намекала на такую тактику. Хозяева же вышли в три форварда (Масурас, Иоаннидис, Пелкас) и сразу мяч под свой контроль забрали. Они же вознамерились забить быстро. И из двух сценариев игры суждено было сбыться хозяйскому. Уже на девятой минуте Каиров сзади врезается в Пелкаса, укрывшего мяч в чужой штрафной площади. Назначен пенальти, который спустя мгновение реализовал Бакасетас, мощно пальнувший в угол ворот — 1:0. Прошло всего четыре минуты и положение Казахстана стало катастрофическим. Масурас со стандарта выполнил толковый кросс, Пелкас выскочил из-за спины Каирова и пробил головой — 2:0.



Казахам же ответить было нечем. Долго они приходили в себя, а первый более-менее опасный момент мы увидели после дальнего удара Чеснокова. Мяч срикошетил о грека и просвистел рядом со штангой. А греки под занавес тайма сняли все вопросы, воспользовавшись ошибкой гостей и оформив разгром. Масурас собрал на себя всех защитников и прострелил на линию вратарской. Иоаннидис в касание пробил совсем без сопротивления — 3:0.



А неприличным счет сделал Курбелис. После розыгрыша углового и передачи Костаса Цимикаса Димитрис точно пробил головой — 4:0. Это уже вынос. Греки почувствовали психологическую уверенность, поймали волну и спокойно докатили матч до победы. Казахи пытались что-то изменить, но сил не хватало. Ни физических, ни моральных. А еще очень не хватало точности: так за восемь ударов лишь один попал в створ. Перспективные попытки Оразова и Ворговского тоже пролетели мимо створа.



Не ушла в глухую оборону и Греция. Шанс на пятый гол своей команды имел Бакасетас, отклеившийся от оппонента на 11-метровой отметке. Плотно пробил грек, направляя мяч в угол, но попал в распластавшегося Марочкина. Но и пятый гол случился. Точнее, автогол. Это Еркин Тапалов выиграл верх, направив мяч в сетку собственных ворот — 5:0.



Казахстан покидает плей-офф и лишается исторического шанса, а греки сыграют против Грузии. Победитель отправится на Евро-2024», — пишет портал.