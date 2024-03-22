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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
12:54 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты молодежной сборной Беларуси сыграют с греками в квалификации ЧЕ

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После зимнего перерыва возобновились матчи отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21Отбор Евро: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Белорусская «молодежка» под началом нового наставника Сергея Яромко сыграет сегодня в армянском Армавире со сверстниками из Греции (начало встречи в 14.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В первой части соревнований белорусская команда под руководством Сергея Ясинского выступила неудачно. В квалификационной группе G белорусы провели 8 матчей, в которых трижды сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив всего 5 мячей и пропустив 19. Вчера лидеры этой группы футболисты Португалии разгромили на своем поле команду Фарерских островов со счетом 4:0, а хорваты уверенно переиграли на выезде андоррцев — 3:0. Положение команд сейчас таково: Португалия — 15 очков (6 матчей), Хорватия — 13 (5), Греция — 11 (6), Фарерские острова — 7 (6), Андорра — 3 (7), Беларусь — 3 (8).

В финальную стадию молодежного Евро-2025 напрямую попадут победители девяти групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Три последние путевки на континентальный форум в Словакию разыграют оставшиеся шесть обладателей вторых мест.

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