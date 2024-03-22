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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Казахстана Адиев назвал причины разгромного поражения от Греции

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Греции в матче полуфинала Пути С квалификации к чемпионату Европы — 2024.

Казахстан
ГрецияОтбор Евро: таблица и календарь
Тренер сборной Казахстана Адиев назвал причины разгромного поражения от Греции | Источник: Чемпионат.com

Вчера, 21 марта, казахстанцы уступили грекам со счётом 0:5.

«Мы оказались в ошеломляющей ситуации в начале матча. Это обсуждалось, и мы понимали, что давление будет с первых минут. Не получилось сдержать давление. Соперник сделал большой гандикап, и мы не смогли вернуться в игру. Причины? Соперник был резче в игре. Парни хотели, но давление тяжело сказалось на нас. Мы не смогли справиться с внутренним давлением», — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

Напомним, в составе Греции отличились Анастасиос Бакасетас, Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис и Димитриос Курбелис. Автогол на счету полузащитника Казахстана Еркина Тапалова.

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