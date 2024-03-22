Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Армения
Косово
01
Футбол. Сборные
1-й тайм
Азербайджан
Монголия
00
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Чехия
Футбол. Сборные
20:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
17:30
Северная Македония
Молдавия
11
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Венгрия
Турция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Чили
Футбол. Сборные
16:00
Болгария
Танзания
10
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Колумбия
Футбол. Сборные
23.03
Аргентина
Сальвадор
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
11
2021
Англия
Дания
21
2021
Италия
Испания
П 4:2
11
2021
Украина
Англия
04
2021
Чехия
Дания
12
2021
Бельгия
Италия
12
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
11
2021
Швеция
Украина
12
Футбол. Евро. Все результаты
19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Британии раскритиковали форму сборной Англии по футболу из-за креста

В Британии раскритиковали форму сборной Англии по футболу из-за цветного креста.

Англия
Источник: Соцсети

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Болельщики в Великобритании раскритиковали новый дизайн формы для английской сборной по футболу из-за разноцветного креста святого Георгия, который на флаге Англии традиционно изображается красным.

Ранее компания Nike представила новую форму сборной Англии для игры на чемпионате Европы по футболу этим летом. Широкое возмущение болельщиков вызвал крест святого Георгия, который вместо традиционно красного был выполнен в разноцветном варианте с использованием синего, голубого, фиолетового, красного и бордового. Ситуацию прокомментировал и британский премьер Риши Сунак, являющийся футбольным фанатом.

«Очевидно, я предпочитаю оригинальную (версию креста — ред.). Я считаю, что, когда дело касается наших национальных флагов, мы не должны трогать их, поскольку они являются источниками гордости, нашей идентичности, и они уже идеальны», — заявил Сунак в эфире телеканала Sky News.

До этого новый дизайн формы также раскритиковал и лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

«Флаг используют все, он объединяет людей и не нуждается в изменениях. Мы должны просто гордиться им. Поэтому я думаю, что они (Nike — ред.) должны просто пересмотреть (дизайн — ред.) и вернуть старый вариант», — сказал он газете Sun.

 Винер сравнила гимн, утвержденный МОК для России, с похоронным маршем
'Не чувствую особо никакой ответственности' : честное интервью юной звезды фигурного катания
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь