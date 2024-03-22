В Британии раскритиковали форму сборной Англии по футболу из-за креста

Источник: Соцсети

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Болельщики в Великобритании раскритиковали новый дизайн формы для английской сборной по футболу из-за разноцветного креста святого Георгия, который на флаге Англии традиционно изображается красным.

Ранее компания Nike представила новую форму сборной Англии для игры на чемпионате Европы по футболу этим летом. Широкое возмущение болельщиков вызвал крест святого Георгия, который вместо традиционно красного был выполнен в разноцветном варианте с использованием синего, голубого, фиолетового, красного и бордового. Ситуацию прокомментировал и британский премьер Риши Сунак, являющийся футбольным фанатом.

«Очевидно, я предпочитаю оригинальную (версию креста — ред.). Я считаю, что, когда дело касается наших национальных флагов, мы не должны трогать их, поскольку они являются источниками гордости, нашей идентичности, и они уже идеальны», — заявил Сунак в эфире телеканала Sky News.

До этого новый дизайн формы также раскритиковал и лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.