Грузия нашла замену Кварацхелии. Ее вытащил Зивзивадзе — кто это такой?

Сборная Грузии вышла в финал Пути С стыков Евро-2024, где сыграет 26 марта в Тбилиси с Грецией. Грузины решили задачу в полуфинале, даже несмотря на потерю своей главной звезды — дисквалифицированного Хвичи Кварацхелии. Причём в полуфинале с Люксембургом команда Вилли Саньоля не выглядела бы очевидным фаворитом даже с экс-игроком «Локомотива» и «Рубина» в составе.

В отборочном цикле сборная Грузии на групповом этапе одержала всего две победы в восьми турах и набрала восемь очков. Люксембуржцы же выиграли пять раз в 10 матчах и взяли 17 очков. Тем не менее закрывший «бан» Кварацхелия и его друзья — в финале. Благодаря дублю совершенно неизвестного широкому кругу болельщиков нападающего Буду Зивзивадзе.

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь C. 1/2 финала, 21.03.2024, 20:00 Грузия 2 Люксембург 0

Если вы думаете, что Зивзивадзе — очередной молодой грузинский талант, готовый покорить Италию или какую-нибудь другую топ-лигу Европы, то ошибаетесь. Буду — 30! Он ждал своего звёздного часа в сборной Грузии более семи лет.

Матч с Люксембургом стал всего лишь вторым для Зивзивадзе в стартовом составе в отборочном цикле Евро-2024. До этого он попал в основу только в домашней встрече с Кипром, которую грузины выиграли со счётом 4:0. Но в той игре Буду, проведя на поле целый час, не совершил результативных действий. До стыков он отметился лишь голом в ворота Норвегии в Осло: при счёте 0:2 ответил своим забитым мячом на голы Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, однако его точный удар в касание после кросса слева и классной игры на опережение не помог спастись грузинам.

В матче с Люксембургом Зивзивадзе открыл счёт перед перерывом после углового сборной Грузии. Мяч отскочил от соперника прямо к форварду, который стоял без опеки на углу вратарской. Буду пробил в касание. А на исходе часа игры Зивзивадзе оформил дубль, завершив развитую по левому флангу быструю атаку. Леван Шенгелия сделал кросс на форварда, которой здорово отклеился от защитника и в падении переправил мяч в сетку. Простые, но очень эффективные действия.

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Зивзивадзе — уроженец Кутаиси и воспитанник тбилисского «Динамо», а профессиональную карьеру запустил в клубе «Самтредиа» из одноимённого города. По итогам сезона-2016 (укороченного из-за перехода на систему «весна-осень») на тот момент 22-летний форвард был признан игроком года в Грузии и внёс гигантский вклад в завоевание «Самтредиа» его первого и до сих пор последнего чемпионского титула. В «золотом» чемпионате Грузии Буду забил 11 мячей в 11 матчах — стал лучшим бомбардиром лиги.

После успешного сезона Зивзивадзе попробовал себя за границей, но не закрепился в датском «Эсбьерге» и уже спустя год вернулся в Грузию. Много забивал, будучи в аренде в тбилисском «Динамо» и затем после перехода свободным агентом в кутаисское «Торпедо». В 2018-м снова стал лучшим снайпером лиги с 22 голами, точнее, поделил первое место.

Летом 2019-го Зивзивадзе решил сделать вторую попытку в Европе — уехал в Венгрию. «Мезёкёвешд» приобрёл его у «Торпедо» за € 100 тыс. В Венгрии грузин прижился, и через год нападающего выкупил за € 350 тыс. «Фехервар». Ещё были полгода в аренде в венгерском «Уйпеште», где Буду забивал как машина под руководством сербского тренера и экс-игрока «Ростова» Милоша Крушчича — 11 голов в 14 матчах.

Только на пороге 30-летия Зивзивадзе оказался в топовой футбольной стране — Германии. Правда, лишь во Второй Бундеслиге. Грузина из «Фехервара» выкупил «Карлсруэ», не пожалев за нападающего € 150 тыс. Буду показал себя немецким скаутам в квалификации Лиги конференций, где набрал 5+1 в шести матчах. Забил два мяча азербайджанской «Габале» и три — молдавскому «Петрокубу», кроме того, стал автором гола и голевой передачи во встрече с «Кёльном». «Фехервар» благодаря Зивзивадзе неожиданно победил представителя Бундеслиги на выезде со счётом 2:1, однако потом крупно влетел «Кёльну» дома — 0:3.

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь C. Финал, 26.03.2024, 20:00 Грузия - Греция -

За первые полсезона во Второй Бундеслиге грузин забил лишь однажды, но затем смог адаптироваться. В нынешнем сезоне у Зивзивадзе 10+2 в 24 матчах. «Карлсруэ» участвует в борьбе за выход в Первую Бундеслигу, а сам Буду входит в топ-10 бомбардиров.

Высокий форвард (рост Зивзивадзе — 189 см) не так силён в игре головой, но неплохо оснащён технически, и это позволяет ему решать эпизоды в чужой штрафной.

— Я с самого раннего детства мечтал стать футболистом — рассказывал Буду. — В моей семье никто не занимался спортом, поэтому мне не за кем было следовать. Но, будучи ребёнком, я каждый день играл в футбол на улице с другими мальчишками. Один из наших соседей увидел мою игру. И именно по его совету я стал серьёзно заниматься этим видом спорта…

Когда я начал смотреть футбол, то понял, что хочу быть футболистом, появляться на телевидении и на стадионах. В 12−13 лет моей целью стало попасть в «Барселону». Я полюбил футбол главным образом из-за Роналдиньо. Потом моим фаворитом стал Иньеста, а в последнее время мне нравится Педри. Я не упоминаю Месси, только потому что он не с этой планеты. С тех пор постоянно смотрю матчи «Барселоны». Я и начинал играть как «десятка».

За сборную Грузии Зивзивадзе выступает с января 2017 года. На сегодняшний день у него 24 матча и семь голов. До этого Буду забивал в товарищеских встречах и Лиге наций, а сейчас оформил дубль в самый важный момент. Теперь в тренерском штабе сборной Греции поломают голову над тем, кого им больше опасаться — Кварацхелии или Зивзивадзе. Атакующий дуэт из «Наполи» и «Карлсруэ» может вывести Грузию на первый в её истории чемпионат Европы.

Зивзивадзе на себе почувствовал: путь от безвестности к славе бывает очень коротким.