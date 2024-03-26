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Футбол. Евро. Все результаты
14:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Германии призывают к запрету использования дронов во время Евро-2024

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Профсоюз федеральной полиции Германии призывает к общенациональному запрету на использование беспилотников на территории Германии во время чемпионата Европы по футболу из-за террористической опасности.

Источник: УЕФА

«Беспилотники становятся одной из самых больших проблем! Требуется всеобъемлющий общенациональный запрет на полеты дронов по всей Германии до, во время и вскоре после чемпионата Европы», — приводит слова главы профсоюза полиции Андреаса Роскопфа Bild.

Австрийский исследователь в области безопасности и терроризма Николас Штокхаммер также выступил с необходимостью организации полного контроля воздушного пространства в Германии из-за возможной террористической угрозы. Согласно его исследованиям, дроны уже использовались в ходе террористических атак в 2014—2015 годах, а сама технология стала более доступной.

«Опасность возрастает в случае, если злоумышленникам удастся захватить современные военные беспилотники в нынешних зонах боевых действий. Желание использовать беспилотники есть, как и технические средства», — сказал Штокхаммер.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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