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22:58 (мск), источник: ТАСС

Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат Европы по футболу

Грузинские футболисты в финальном матче плей-офф обыграли сборную Греции.

Грузия
ГрецияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ТАСС, 26 марта. Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Тбилиси.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузинские футболисты — 4:2.

Сборная Грузии впервые сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Греческие футболисты не смогли квалифицироваться на первенство континента в третий раз подряд. Команда Греции является победителем чемпионата Европы 2004 года.

В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути выходит на чемпионат Европы. Сборная Грузии стала победителем пути С. В полуфинале плей-офф грузинская команда со счетом 2:0 обыграла сборную Люксембурга.

Сборная Грузии на чемпионате Европы сыграет в группе F. Соперниками команды станут сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й — это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части.

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