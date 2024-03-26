Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат Европы по футболу
Грузинские футболисты в финальном матче плей-офф обыграли сборную Греции.
Грузинские футболисты в финальном матче плей-офф обыграли сборную Греции.
ТАСС, 26 марта. Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Тбилиси.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузинские футболисты — 4:2.
Сборная Грузии впервые сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Греческие футболисты не смогли квалифицироваться на первенство континента в третий раз подряд. Команда Греции является победителем чемпионата Европы 2004 года.
В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути выходит на чемпионат Европы. Сборная Грузии стала победителем пути С. В полуфинале плей-офф грузинская команда со счетом 2:0 обыграла сборную Люксембурга.
Сборная Грузии на чемпионате Европы сыграет в группе F. Соперниками команды станут сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й — это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части.