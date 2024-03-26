Хвичу заменили до серии пенальти, но это не спасло греков. Грузия едет на Евро!

Один шаг до мечты — это уже круто. Но куда важнее этот шаг сделать. В прошлом отборочном цикле Грузии это не удалось, и она проиграла Македонии схватку за путевку на Евро-2020 без заболевшего коронавирусом Кварацхелии. Поэтому не просто так Вилли Саньоль перед встречей с греками говорил о менталитете победителя, заметив: «Мечтать может каждый, но играть — немногие. Каждый день нужно жить ради цели и каждый день делать что-то для этого».

Главный выбор, который предстояло сделать французскому специалисту перед игрой с Грецией, — определиться с парой нападающих. Кварацхелия там значился по умолчанию, а два гола Зивзивадзе, который выполнил обещание взять на себя игру с Люксембургом в отсутствие дисквалифицированного Хвичи, стали серьезной заявкой на место в старте. В итоге предпочтение отдали именно форварду «Карлсруэ», отправив на скамейку Микаутадзе, преобразившегося после возвращения из «Аякса» в «Метц». Таким образом Саньоль использовал впереди ту же связку, что и в осенней игре с Кипром (4:0).

Что до нынешней Греции, которая не попадала на крупные турниры ровно десять лет, то стилистически это совсем не та команда, которая в максимально прагматичном стиле выиграла Евро-2004. Четыре гола к перерыву в игре с Казахстаном тому подтверждение. Не говоря уже об очень достойных 2:2 с вице-чемпионами мира французами на финише группового турнира. Однако в Тбилиси эллины начали, словно Густаво Пойет вдруг обнаружил на базе сборной запылившиеся конспекты Отто Рехагля.

За первые 45 минут попавшие сначала под агрессивный прессинг гости на чужой половине поля не запомнились ничем кроме падения в штрафной неудачно наступившего на мяч игрока. Но и у собственных ворот практически ничего грузинской команде не позволили. Исключение — два штрафных Чакветадзе. В первом случае до подачи в районе дальней штанги чуть-чуть не дотянулся Двали. Во втором уже Влаходимос перевел мяч через перекладину.

Зато под кожу соперникам не чуравшиеся мелких провокаций греки залезали регулярно. Цимикас на бровке один раз, как видится, не без умысла заехал локтем в челюсть Кварацхелии. Судья этого не увидел, а так как фол все же был только на желтую карточку, то и ВАР вмешиваться не мог. В итоге копившееся напряжение перед перерывом из словесной перепалки Хвичи с соперником вылилось в массовую потасовку у бровки и красную карточку одному из тренеров хозяев.

Во втором же тайме мало что поменялось. Исключение — повышение уровня активности греков, что, впрочем, выливалось в почти стерильный контроль и попытки позиционного наступления без какой-либо остроты. Когда же Кварахцелия вошел в штрафную и покатил мяч через площадь ворот, там уверенно сыграл Цимикас. Не сказать, чтобы сразу добавил остроты и выход Микаутадзе. К тому же на атакующем потенциале хозяев сказалась досадная травма Шенгелии. После столкновения с поскользнувшимся соперником вингер покинул поле на носилках.

В целом же можно констатировать — боязнь обеих команд пропустить при высочайшем уровне ответственности лишила игру зрелищности и сделала дополнительные полчаса неизбежными. Отменить их в концовке основного времени пытался Кварацхелия, но его удар из пределов штрафной был остановлен ногой защитника, а заработанный штрафной увенчался попаданием в «стенку». Хвича словно знал, что до серии пенальти не доиграет и будет заменен.

Да и остальные словно не хотели доводить дело до лотереи, сделав овертайм по-настоящему зрелищным. Началось все с сейва Мамардашвили после хлесткого удара Бакасетаса. Продолжилось угловым и попаданием Мавропаноса в перекладину. Потом Микаутадзе показал, какой он мастер, выдав образцовый пас к воротам, однако Влаходимос ногами отбил убойный удар Давиташвили. После такого удивить его атакой Цитаишвили в ближний угол было уже сложно.

А пенальти — это всегда драма. У греков в первой же попытке дрогнул лидер сборной Бакасетас. У грузин с нервами не совладал бивший третьим Микаутадзе, который обманул вратаря, но не попал в створ. За ним промахнулся Якумакис, а Двали — пустив мяч под штангу — прорубил для Грузии окно на Евро.

Когда-то вся республика гуляла, отмечая победу тбилисского «Динамо» в Кубке кубков. О тех временах слагали легенды. Сейчас нет никакого трофея, а футбол в уже независимой стране проигрывает по популярности регби, но этот прорыв сборной точно будет вписан в истоиию золотыми буквами. Мечты сбываются!