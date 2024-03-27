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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:44 (мск), источник: ТАСС

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы по футболу

Украинские футболисты в финальном матче плей-офф со счетом 2:1 победили сборную Исландии.

Украина
ИсландияОтбор Евро: таблица и календарь
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ТАСС, 27 марта. Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в польском Вроцлаве.

Забитыми мячами в составе сборной Украины отметились Виктор Цыганков (54-я минута) и Михаил Мудрик (84). У исландцев отличился Альберт Гудмундссон (30).

В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути выходит на чемпионат Европы. Сборная Украины стала победителем пути В, в полуфинале украинцы со счетом 2:1 обыграли команду Боснии и Герцеговины. Путь С выиграла сборная Грузии.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е. Соперниками команды станут сборные Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня). Украинская команда сыграет на чемпионате Европы в четвертый раз подряд. Лучшего результата сборная Украины добилась на прошлом турнире, дойдя до четвертьфинала.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й — это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части.

Украина
2:1
Первый тайм: 0:1
Исландия
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