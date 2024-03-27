Сборная Украины вышла на чемпионат Европы по футболу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240909&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 27 марта. Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в польском Вроцлаве.

Забитыми мячами в составе сборной Украины отметились Виктор Цыганков (54-я минута) и Михаил Мудрик (84). У исландцев отличился Альберт Гудмундссон (30).

В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути выходит на чемпионат Европы. Сборная Украины стала победителем пути В, в полуфинале украинцы со счетом 2:1 обыграли команду Боснии и Герцеговины. Путь С выиграла сборная Грузии.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е. Соперниками команды станут сборные Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня). Украинская команда сыграет на чемпионате Европы в четвертый раз подряд. Лучшего результата сборная Украины добилась на прошлом турнире, дойдя до четвертьфинала.