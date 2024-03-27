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01:45 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2024 года

Последним участником финальной стадии турнира стала сборная Польши.

Польша
Уэльс
Украина
ГрузияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 27 марта. Сборная Польши обыграла команду Уэльса в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Польская команда стала последним участником финальной стадии турнира.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти польские футболисты оказались точнее — 5:4.

В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути вышел на чемпионат Европы. Сборная Польши выиграла путь А, команда Украины — путь В, сборная Грузии — путь С. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й — это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части.

По результатам жеребьевки в группе А на чемпионате Европы сыграют сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии; группу В составили команды Испании, Хорватии, Италии и Албании; в группу С попали сборные Словении, Дании, Сербии и Англии. Квартет D сформировали команды Польши, Нидерландов, Австрии и Франции; в группе Е сыграют бельгийцы, словаки, румыны и украинцы; в группу F попали сборные Турции, Грузии, Португалии и Чехии.

В плей-офф чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды каждой группы и четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими показателями.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.

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