Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2024 года
Последним участником финальной стадии турнира стала сборная Польши.
Последним участником финальной стадии турнира стала сборная Польши.
ТАСС, 27 марта. Сборная Польши обыграла команду Уэльса в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Польская команда стала последним участником финальной стадии турнира.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти польские футболисты оказались точнее — 5:4.
В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути вышел на чемпионат Европы. Сборная Польши выиграла путь А, команда Украины — путь В, сборная Грузии — путь С. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й — это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части.
По результатам жеребьевки в группе А на чемпионате Европы сыграют сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии; группу В составили команды Испании, Хорватии, Италии и Албании; в группу С попали сборные Словении, Дании, Сербии и Англии. Квартет D сформировали команды Польши, Нидерландов, Австрии и Франции; в группе Е сыграют бельгийцы, словаки, румыны и украинцы; в группу F попали сборные Турции, Грузии, Португалии и Чехии.
В плей-офф чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды каждой группы и четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими показателями.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.