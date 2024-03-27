Грузия обезумела от счастья, Украина снова спаслась: как прошли стыки Евро

Сборные Грузии, Украины и Польши одержали победы в стыковом турнире и пробились в финальную часть чемпионата Европы — 2024 в Германии. РИА Новости Спорт рассказывает о борьбе за три последние путевки на главный турнир года.

Чудо с боснийцами было не зря

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь B. Финал, 26.03.2024, 22:45 Украина 2 Исландия 1

Команды Сергея Реброва могло и вовсе не быть в финале плей-офф. Украинские футболисты из рук вон плохо играли против Боснии и Герцеговины в полуфинале и к 85-й минуте заслуженно проигрывали со счетом 0:1. Но прошло три минуты, и за это время хозяева развалились на глазах… Первый гол записал себе в актив Роман Яремчук, а на 88-й минуте Артем Довбик вывел «жовто-блакитных» вперед, опозорив боснийцев на глазах родной публики.

У Исландии все прошло куда проще: «викинги» в Будапеште разгромили сборную Израиля со счетом 4:1. Героем встречи стал Альберт Гудмундссон, оформивший хет-трик.

Как и в Зенице, во Вроцлаве владевшие инициативой украинцы пропустили первыми. На 30-й минуте все тот же Гудмундссон накрутил соперников у штрафной и пробил без шансов для вратаря Андрея Лунина. Номинальные хозяева быстро ответили взятием ворот в исполнении Яремчука, который замкнул скидку Виктора Цыганкова… Однако все испортил судья Клеман Тюрпен, зафиксировавший офсайд.

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После перерыва «жовто-блакитные» быстро вернулись в игру. На 54-й минуте Цыганков прорвался по правому флангу в центр и уложил мяч точно в дальний угол — 1:1. И пока украинцы с вышедшим на замену Александром Зинченко наращивали темп, исландцы как будто проводили не главный матч последних лет, а играли проходной «товарняк». «Викинги» забили на атаку и прижались к собственным воротам — опасных моментов становилось все больше, и казалось, что второй гол Украины неминуем… Но та сама чуть не пропустила! Харальдссон промазал из отличной позиции, а Гудмундссон простил после ошибки обороны.

И все же Исландия не выстояла до дополнительного времени. По конспектам полуфинала Украина под конец матча сотворила камбек и вырвала билет в Германию. На характере, которого так не хватило гостям. На 84-й минуте все забыли о Михаиле Мудрике в штрафной площади — форварду «Челси» было проще попасть, чем промахнуться.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240927&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пропустив первенство Старого Света в 2008 году, украинцы выступят на четвертом Евро кряду.

Беспросветная скука в Кардифе

Футбол Евро-2024. Отборочные Тур 1, 26.03.2024, 22:45 Уэльс 0 Польша 0 П 4:5

В параллельном матче Уэльс, оставивший не у дел Финляндию (4:1), принимал расправившихся с эстонцами (5:1) поляков. Команды забили девять мячей на двоих, быть бы настоящей бойне… А получилось 120-минутное унылое зрелище, лишь отдаленно напоминающее футбол.

В серии пенальти удача была на стороне гостей: голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсный справился с заключительным 11-метровым.

Грузины отомстили за казахов

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь C. Финал, 26.03.2024, 20:00 Грузия 0 Греция 0 П 4:2

Ранее в Тбилиси сборная Грузии сотворила историю. Вернувшийся в состав Хвича Кварацхелия и компания осчастливили миллионы соотечественников, впервые в истории пробившись на чемпионат Европы благодаря тяжелейшему триумфу в противостоянии с Грецией.

«Эллины» в первом «стыке» не оставили живого места от Казахстана (5:0), но вот еще одну страну с постсоветского пространства огорчить не смогли. Грузины, успешно пройдя Люксембург (2:0), в родных стенах не забили грекам, но и не пропустили. Все решила серия пенальти, в которой два промаха гостей дали свершиться сенсации. Победители Евро-2004 впервые за восемь встреч уступили грузинам и пролетают мимо Германии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240928&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одним доказательством жуткого кризиса футбольной Греции можно назвать тот факт, что с 2014-го ее сборная не отбирается на чемпионаты мира и Европы.

В какие квартеты попали победители стыков?

Группа D: ГРУЗИЯ, Нидерланды, Австрия, Франция;

ГРУЗИЯ, Нидерланды, Австрия, Франция; Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, УКРАИНА;

Бельгия, Словакия, Румыния, УКРАИНА; Группа F: Турция, ПОЛЬША, Португалия, Чехия