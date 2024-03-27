Текущие события
Футбол. Сборные
05:45
Аргентина
Коста-Рика
31
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Футбол. Сборные
26.03
Франция
Чили
32
Футбол. Сборные
26.03
Египет
Хорватия
24
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Уэльс
Польша
П 4:5
00
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Украина
Исландия
21
Футбол. Сборные
26.03
Люксембург
Казахстан
21
Футбол. Сборные
26.03
Англия
Бельгия
22
Футбол. Сборные
26.03
Германия
Нидерланды
21
Футбол. Сборные
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
01
Футбол. Сборные
26.03
Ирландия
Швейцария
01
Футбол. Сборные
26.03
Словения
Португалия
20
Футбол. Сборные
26.03
Австрия
Турция
61
Футбол. Сборные
26.03
Румыния
Колумбия
23
Футбол. Сборные
26.03
Дания
Фарерские острова
20
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
26.03
Уэльс
Польша
П 4:5
00
26.03
Украина
Исландия
21
26.03
Грузия
Греция
П 4:2
00
21.03
Польша
Эстония
51
21.03
Уэльс
Финляндия
41
21.03
Израиль
Исландия
14
21.03
Босния и Герцеговина
Украина
12
21.03
Греция
Казахстан
50
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грузия обезумела от счастья, Украина снова спаслась: как прошли стыки Евро

Определились все участники финальной части Евро-2024.

Грузия
Украина
Польша
Уэльс
Греция
ИсландияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: Reuters

Сборные Грузии, Украины и Польши одержали победы в стыковом турнире и пробились в финальную часть чемпионата Европы — 2024 в Германии. РИА Новости Спорт рассказывает о борьбе за три последние путевки на главный турнир года.

Чудо с боснийцами было не зря

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Путь B. Финал, 26.03.2024, 22:45

Украина2Исландия1

Команды Сергея Реброва могло и вовсе не быть в финале плей-офф. Украинские футболисты из рук вон плохо играли против Боснии и Герцеговины в полуфинале и к 85-й минуте заслуженно проигрывали со счетом 0:1. Но прошло три минуты, и за это время хозяева развалились на глазах… Первый гол записал себе в актив Роман Яремчук, а на 88-й минуте Артем Довбик вывел «жовто-блакитных» вперед, опозорив боснийцев на глазах родной публики.

У Исландии все прошло куда проще: «викинги» в Будапеште разгромили сборную Израиля со счетом 4:1. Героем встречи стал Альберт Гудмундссон, оформивший хет-трик.

Как и в Зенице, во Вроцлаве владевшие инициативой украинцы пропустили первыми. На 30-й минуте все тот же Гудмундссон накрутил соперников у штрафной и пробил без шансов для вратаря Андрея Лунина. Номинальные хозяева быстро ответили взятием ворот в исполнении Яремчука, который замкнул скидку Виктора Цыганкова… Однако все испортил судья Клеман Тюрпен, зафиксировавший офсайд.

Читайте также
Сборная Украины вышла на чемпионат Европы по футболу

После перерыва «жовто-блакитные» быстро вернулись в игру. На 54-й минуте Цыганков прорвался по правому флангу в центр и уложил мяч точно в дальний угол — 1:1. И пока украинцы с вышедшим на замену Александром Зинченко наращивали темп, исландцы как будто проводили не главный матч последних лет, а играли проходной «товарняк». «Викинги» забили на атаку и прижались к собственным воротам — опасных моментов становилось все больше, и казалось, что второй гол Украины неминуем… Но та сама чуть не пропустила! Харальдссон промазал из отличной позиции, а Гудмундссон простил после ошибки обороны.

И все же Исландия не выстояла до дополнительного времени. По конспектам полуфинала Украина под конец матча сотворила камбек и вырвала билет в Германию. На характере, которого так не хватило гостям. На 84-й минуте все забыли о Михаиле Мудрике в штрафной площади — форварду «Челси» было проще попасть, чем промахнуться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пропустив первенство Старого Света в 2008 году, украинцы выступят на четвертом Евро кряду.

Беспросветная скука в Кардифе

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Тур 1, 26.03.2024, 22:45

Уэльс0Польша0П 4:5

В параллельном матче Уэльс, оставивший не у дел Финляндию (4:1), принимал расправившихся с эстонцами (5:1) поляков. Команды забили девять мячей на двоих, быть бы настоящей бойне… А получилось 120-минутное унылое зрелище, лишь отдаленно напоминающее футбол.

В серии пенальти удача была на стороне гостей: голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсный справился с заключительным 11-метровым.

Источник: Reuters

Грузины отомстили за казахов

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Путь C. Финал, 26.03.2024, 20:00

Грузия0Греция0П 4:2

Ранее в Тбилиси сборная Грузии сотворила историю. Вернувшийся в состав Хвича Кварацхелия и компания осчастливили миллионы соотечественников, впервые в истории пробившись на чемпионат Европы благодаря тяжелейшему триумфу в противостоянии с Грецией.

Источник: AFP 2023

«Эллины» в первом «стыке» не оставили живого места от Казахстана (5:0), но вот еще одну страну с постсоветского пространства огорчить не смогли. Грузины, успешно пройдя Люксембург (2:0), в родных стенах не забили грекам, но и не пропустили. Все решила серия пенальти, в которой два промаха гостей дали свершиться сенсации. Победители Евро-2004 впервые за восемь встреч уступили грузинам и пролетают мимо Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одним доказательством жуткого кризиса футбольной Греции можно назвать тот факт, что с 2014-го ее сборная не отбирается на чемпионаты мира и Европы.

В какие квартеты попали победители стыков?

  • Группа D: ГРУЗИЯ, Нидерланды, Австрия, Франция;
  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, УКРАИНА;
  • Группа F: Турция, ПОЛЬША, Португалия, Чехия

Автор: Иван Орехов

 Отреклась от Лукашенко и осталась ни с чем? Как Соболенко уничтожала мечту
'Стрельба — а люди продолжают танцевать': страшная история из 'Крокуса'
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь