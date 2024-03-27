Матч сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы смотрели 30% населения страны

ТБИЛИСИ, 27 марта. /ТАСС/. Трансляцию матча сборных Грузии и Греции по футболу в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы смотрели более 1 млн зрителей, что составляет около 30% от общего населения республики. Об этом сообщила Комиссия по коммуникациям Грузии.

«Футбольный матч Грузия — Греция в эфире Общественного вещателя (обладатель эксклюзивных прав на трансляцию матчей, проводимых по эгидой ФИФА и УЕФА — прим. ТАСС) смотрели 1 061 767 болельщиков. Поздравляем, впервые в истории национальная сборная Грузии на чемпионате Европы», — говорится в сообщении ведомства.