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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
15:57 (мск), источник: ТАСС

Матч сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы смотрели 30% населения страны

Команда победила сборную Греции в серии пенальти со счетом 4:2.

Грузия
ГрецияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

ТБИЛИСИ, 27 марта. /ТАСС/. Трансляцию матча сборных Грузии и Греции по футболу в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы смотрели более 1 млн зрителей, что составляет около 30% от общего населения республики. Об этом сообщила Комиссия по коммуникациям Грузии.

«Футбольный матч Грузия — Греция в эфире Общественного вещателя (обладатель эксклюзивных прав на трансляцию матчей, проводимых по эгидой ФИФА и УЕФА — прим. ТАСС) смотрели 1 061 767 болельщиков. Поздравляем, впервые в истории национальная сборная Грузии на чемпионате Европы», — говорится в сообщении ведомства.

Во вторник сборная Грузии обыграла команду Греции в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время матча, прошедшего в Тбилиси, завершилось вничью — 0:0. Сборная Грузии впервые вышла в финальную стадию крупного международного турнира.

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0:0
По пенальти: 4:2Основное время: 0:0 (0:0)
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