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Футбол. Евро. Все результаты
13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Павлюченко назвал фаворитов предстоящего Евро-2024

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024.

Роман Павлюченко назвал фаворитов предстоящего Евро — 2024 | Источник: Чемпионат.com

«Кто фаворит этого Евро? Так тяжело сказать. Франция и Германия. Ну, я думаю, они и фавориты. Англия, та же Франция, Германия. Ну, Испания, конечно», — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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Евро-2024 пройдёт этим летом в Германии. Турнир стартует 14 июня, а завершится ровно через месяц. Сборная Германии начнёт свой путь на домашнем Евро-2024 в группе A. Соперниками подопечных Юлиана Нагельсмана станут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Франция стартует в группе D с национальными командами Польши, Нидерландов и Австрии. Англия начнёт турнир в группе C (Словения, Дания, Сербия), а Испания — в группе B (Хорватия, Италия, Албания).

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