Роман Павлюченко назвал фаворитов предстоящего Евро-2024

«Кто фаворит этого Евро? Так тяжело сказать. Франция и Германия. Ну, я думаю, они и фавориты. Англия, та же Франция, Германия. Ну, Испания, конечно», — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».