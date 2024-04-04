Джанашия: Грузины обалдели от поддержки сборной со стороны российского народа

«Все бывшие грузинские футболисты в Тбилиси праздновали победу. Меня оттуда ребята спрашивали, как в Москве люди смотрят наш матч. Я им рассказывал, что вся Москва и вся Россия в тот вечер болела за Грузию.



Мы чувствовали эту поддержку! То, что я увидел в России — было прекрасно! Все здесь говорили “Давай, Грузия, вы ближе для нас, чем Греция”. Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово!» — приводит слова Джанашии Metaratings.