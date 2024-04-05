Белорусские футболистки обыграли киприоток в квалификации чемпионата Европы

Сегодня в дебютном поединке квартета С1 белоруски переиграли команду Кипра со счетом 3:0. Уже на 2-й минуте игры отличилась Ксения Кубичная, а незадолго до перерыва Анастасия Шуппо реализовала пенальти. В самом конце второй половины встречи Анастасия Шлапакова установила окончательный результат — 3:0 в пользу белорусок.



Свой следующий матч отборочного турнира континентального первенства команда Юрия Малеева также проведет в кипрской Ахне 9 апреля против сборной Грузии, которая сегодня принимает в Тбилиси команду Литвы.



Групповой этап отборочного турнира завершится 16 июля. Прямые путевки в финальную стадию женского чемпионата Европы получат по две лучшие команды из четырех квартетов лиги А. Остальные семь пропусков будут разыграны в стыковых поединках между оставшимися командами лиги А, а также лучшими сборными из лиг В и С. Стыковые баталии состоятся с 23 октября по 3 декабря 2024 года. Финальный этап 14-го женского чемпионата континента пройдет 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии, команда которой освобождена от квалификации.