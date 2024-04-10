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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
01:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки добыли вторую крупную победу в отборе на чемпионат Европы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки национальной сборной Беларуси одержали вторую победу на старте отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БеларусьОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: Министерство спорта и туризма Белоруссии

Сегодня в кипрской Ахне в номинально домашнем поединке группы С1 белорусские футболистки уверенно переиграли команду Грузии с результатом 3:0. В конце первой половины игры Анастасия Шлапакова открыла счет, а после перерыва Анна Пилипенко и Анна Козюпа довели дело до разгрома. В первом туре подопечные Юрия Малеева также крупно победили сборную Кипра — 3:0. Голы забили Ксения Кубичная, Анастасия Шуппо (с пенальти) и Анастасия Шлапакова. Грузинки в стартовом туре в Тбилиси разошлись миром с литовками (2:2). Сегодня литовские футболистки принимают в Вильнюсе сборную Кипра.

Расписание остальных игр белорусской дружины:

  • 31 мая — Литва — Беларусь;
  • 4 июня — Беларусь — Литва;
  • 12 июля — Грузия — Беларусь;
  • 16 июля — Беларусь — Кипр.

После завершения группового этапа отборочного турнира прямые путевки в финальную стадию женского чемпионата Европы получат по две лучшие команды из четырех квартетов лиги А. Остальные семь пропусков будут разыграны в стыковых поединках между оставшимися командами лиги А, а также лучшими сборными из лиг В и С. Стыковые баталии пройдут с 23 октября по 3 декабря 2024 года. Финальный этап 14-го женского чемпионата континента состоится 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии, команда которой освобождена от квалификации.

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