Белорусские футболистки добыли вторую крупную победу в отборе на чемпионат Европы

Сегодня в кипрской Ахне в номинально домашнем поединке группы С1 белорусские футболистки уверенно переиграли команду Грузии с результатом 3:0. В конце первой половины игры Анастасия Шлапакова открыла счет, а после перерыва Анна Пилипенко и Анна Козюпа довели дело до разгрома. В первом туре подопечные Юрия Малеева также крупно победили сборную Кипра — 3:0. Голы забили Ксения Кубичная, Анастасия Шуппо (с пенальти) и Анастасия Шлапакова. Грузинки в стартовом туре в Тбилиси разошлись миром с литовками (2:2). Сегодня литовские футболистки принимают в Вильнюсе сборную Кипра. Расписание остальных игр белорусской дружины:

После завершения группового этапа отборочного турнира прямые путевки в финальную стадию женского чемпионата Европы получат по две лучшие команды из четырех квартетов лиги А. Остальные семь пропусков будут разыграны в стыковых поединках между оставшимися командами лиги А, а также лучшими сборными из лиг В и С. Стыковые баталии пройдут с 23 октября по 3 декабря 2024 года. Финальный этап 14-го женского чемпионата континента состоится 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии, команда которой освобождена от квалификации.