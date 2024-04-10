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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
01:17 (мск), источник: Vesti.kz

Один гол решил исход матча Казахстана в отборе на Евро-2025

Женская сборная Казахстана по футболу сыграла в матче отбора на Евро-2025 против Румынии, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
РумынияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: КФФ

Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяек поля. Единственный гол на 69-й минуте забила Кристина Карп.

Сборная Казахстана вышла в таком составе: Портнова, Гайстенова, Мясникова, Нурушева, Демидова, Хайрулина, Айтымова, Низамутдинова, Турлыбекова, Тучина, Кулмагамбетова.

После двух матче у Казахстана, выступающего в группе C4 нет набранных очков.

В первом туре казахстанки уступили в Алматы соперницам из Болгарии — 0:1. Следующую встречу подопечные Мадияра Кембилова проедут на своем поле против Армении. Игра пройдет 31 мая.

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