Один гол решил исход матча Казахстана в отборе на Евро-2025
Женская сборная Казахстана по футболу сыграла в матче отбора на Евро-2025 против Румынии, сообщают Vesti.kz.
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РумынияОтбор Евро: таблица и календарь
Женская сборная Казахстана по футболу сыграла в матче отбора на Евро-2025 против Румынии, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяек поля. Единственный гол на 69-й минуте забила Кристина Карп.
Сборная Казахстана вышла в таком составе: Портнова, Гайстенова, Мясникова, Нурушева, Демидова, Хайрулина, Айтымова, Низамутдинова, Турлыбекова, Тучина, Кулмагамбетова.
После двух матче у Казахстана, выступающего в группе C4 нет набранных очков.
В первом туре казахстанки уступили в Алматы соперницам из Болгарии — 0:1. Следующую встречу подопечные Мадияра Кембилова проедут на своем поле против Армении. Игра пройдет 31 мая.