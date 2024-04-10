Один гол решил исход матча Казахстана в отборе на Евро-2025

Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяек поля. Единственный гол на 69-й минуте забила Кристина Карп.

Сборная Казахстана вышла в таком составе: Портнова, Гайстенова, Мясникова, Нурушева, Демидова, Хайрулина, Айтымова, Низамутдинова, Турлыбекова, Тучина, Кулмагамбетова.

После двух матче у Казахстана, выступающего в группе C4 нет набранных очков.