Рюдигер: два месяца назад всё было в руинах, теперь Германия может выиграть Евро-2024

«Я жду, что мы как команда будем выступать и добиваться результатов. Если мы это сделаем, то и болельщики будут нас поддерживать. Посмотрите на последние международные матчи. Чувствуется, что теперь мы можем стать чемпионами Европы. Два месяца назад всё было в руинах.



Как сборной удалось выправить ситуацию? У тренера определённо было много времени на раздумья. Да и состав команды был другим. Кроме того, у нас был хороший дух и хороший баланс, в том числе и на поле. И, конечно же, вернулся El Profesor (Тони Кроос — Прим. “Чемпионата”)», — приводит слова Рюдигера Sky Sport Germany.