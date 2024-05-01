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00:12 (мск), источник: Sport24

Тедеско не намерен брать Куртуа на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско дал понять, что не рассчитывает на голкипера «Реала» Тибо Куртуа на предстоящем чемпионате Европы в Германии.

Бельгия
Источник: Reuters

В августе прошлого года Куртуа был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, а в марте 2024-го вратарь перенес операцию на правом колене.

Куртуа восстановился от повреждения и был включен в заявку мадридской команды на первый матч ½ финала Лиги чемпионов с «Баварией». Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что возвращение Куртуа на поле может состояться в матче 34-го тура Ла Лиги против «Кадиса» 4 мая.

«На эту тему все уже сказано. Я не хочу играть в пинг-понг. Мы сконцентрированы на игроках, которые находятся в хорошей форме», — приводит слова Тедеско L'Equipe.

Известно, что у Куртуа испортились отношения с Тедеско летом 2023 года. 31-летний голкипер самовольно покинул расположение национальной команды после того, как бывший главный тренер «Спартака» после травмы Кевина Де Брейне назначил капитаном Ромелу Лукаку, а не его.

В декабре Куртуа объявил, что из-за травмы пропустит Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля.

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