Моуринью перечислил главных фаворитов Евро-2024

«На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд — Португалия, Франция или Англия. Сюрпризы случаются, да, но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить на этом турнире», — цитирует Моуринью Metro.