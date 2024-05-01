Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
Спартак
02
Футбол. Еврокубки
30.04
Бавария
Реал
22
Футбол. Кубок России
2.05
Ростов
Балтика
Футбол. Кубок России
2.05
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.05
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
11
2021
Англия
Дания
21
2021
Италия
Испания
П 4:2
11
2021
Украина
Англия
04
2021
Чехия
Дания
12
2021
Бельгия
Италия
12
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
11
2021
Швеция
Украина
12
Футбол. Евро. Все результаты
19:51 (мск), источник: Sport24

Моуринью перечислил главных фаворитов Евро-2024

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перечислил главных фаворитов Евро-2024.

Португалия
Франция
АнглияЧемпионат Европы: таблица и календарь

«На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд — Португалия, Франция или Англия. Сюрпризы случаются, да, но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить на этом турнире», — цитирует Моуринью Metro.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Читайте также от «Sport24»
Что делать жене, если она увидела у мужа вкладку с видео для взрослых? Посоветовала экс-участница «Дома-2» Кобелева
«Встречаться с парнем без денег я больше никогда не буду». Переехавшая в Европу россиянка Анна Линникова
«Жестоко такое с утра мужикам показывать». Видео, после которого русскую спортсменку атаковали «пацаны в директе»
Бывшая жена украинского футболиста: «Почему так много мужиков, зацикленных на анале? Думаю, им интересно просто»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь