Моуринью перечислил главных фаворитов Евро-2024
Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перечислил главных фаворитов Евро-2024.
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АнглияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перечислил главных фаворитов Евро-2024.
«На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд — Португалия, Франция или Англия. Сюрпризы случаются, да, но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить на этом турнире», — цитирует Моуринью Metro.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.