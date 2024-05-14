Буффон назвал фаворита Евро-2024

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ». В 2019 году Буффон сначала вернулся в Турин, а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».