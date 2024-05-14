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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон назвал фаворита Евро-2024

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал Францию фаворитом чемпионата Европы 2024 года в Германии и оценил перспективы Италии.

Италия
ФранцияЧемпионат Европы: таблица и календарь

«Франция — абсолютный фаворит, Италия делает ставку на красивую игру» — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ». В 2019 году Буффон сначала вернулся в Турин, а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

В составе «Ювентуса» вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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