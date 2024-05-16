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15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Нагельсман объяснил, почему Горецка и Хуммельс не поедут на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман объяснил, почему не вызвал полузащитника «Баварии» Леона Горецку и защитника дортмундской «Боруссии» Маттса Хуммельса на Евро — 2024.

Германия
Нагельсман объяснил, почему Горецка и Хуммельс не поедут на Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

«У нас были долгие переговоры с ними, они разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер, я должен принимать решение в интересах команды. Они сделали всё, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Понятно, что они расстроены. Я не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы», — сказал Нагельсман на пресс-конференции после объявления состава сборной на Евро.

Напомним, ранее сборная Германии опубликовала заявку на чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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