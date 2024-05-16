Нагельсман объяснил, почему Горецка и Хуммельс не поедут на Евро-2024

«У нас были долгие переговоры с ними, они разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер, я должен принимать решение в интересах команды. Они сделали всё, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Понятно, что они расстроены. Я не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы», — сказал Нагельсман на пресс-конференции после объявления состава сборной на Евро.