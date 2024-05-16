Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
17:00
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
18:30
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Кубань
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:30
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Валенсия
Все события
15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Нагельсман объяснил вызов в сборную Германии на Евро — 2024 Томаса Мюллера

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, почему вызвал в национальную команду на Евро-2024 нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

Германия
Нагельсман объяснил вызов в сборную Германии на Евро — 2024 Томаса Мюллера | Источник: Чемпионат.com

«Томас — связующее звено. У него хорошая связь со всеми игроками в сборной. Но это не значит, что Мюллер просто добродушный дядечка. Вероятно, он не будет играть с самого начала, но со временем вольётся в состав», — сказал Нагельсман на пресс-конференции после объявления состава сборной на Евро.

Напомним, ранее сборная Германии опубликовала заявку на чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Скорость Усика или габариты Фьюри? Изучаем расклады перед супербоем
Ничушкина снова отстранили от НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло
Валиева рискует нарушить правила дисквалификации в шоу Навки!
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь