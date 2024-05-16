Нагельсман объяснил вызов в сборную Германии на Евро — 2024 Томаса Мюллера

«Томас — связующее звено. У него хорошая связь со всеми игроками в сборной. Но это не значит, что Мюллер просто добродушный дядечка. Вероятно, он не будет играть с самого начала, но со временем вольётся в состав», — сказал Нагельсман на пресс-конференции после объявления состава сборной на Евро.