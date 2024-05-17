Сборная Франции объявила состав на Евро-2024
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом сборной Франции на чемпионате Европы 2024 года.
ФранцияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом сборной Франции на чемпионате Европы 2024 года.
В список вошли 25 футболистов.
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Наср»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.