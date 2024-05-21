Саутгейт объяснил, почему не включил Рашфорда в заявку сборной Англии на Евро-2024 | Источник:

«Другие игроки на этой позиции провели сезон лучше, чем Маркус», — приводит слова специалиста Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне Рашфорд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.