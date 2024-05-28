Тренер сборной Бельгии Тедеско объяснил, почему не включил Куртуа в заявку на Евро-2024

«Тибо знает своё тело лучше, чем кто-либо другой. Всё было понятно с самого начала. Он только что вернулся в строй, а играть каждые три-четыре дня на крупном турнире — это сложно. Мы приняли эту информацию во внимание и посчитали, что Куртуа не готов к Евро», — приводит слова Тедеско RTBF.