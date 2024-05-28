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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Бельгии Тедеско объяснил, почему не включил Куртуа в заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему не включил голкипера «Реала» Тибо Куртуа в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Тренер сборной Бельгии Тедеско объяснил, почему не включил Куртуа в заявку на Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

«Тибо знает своё тело лучше, чем кто-либо другой. Всё было понятно с самого начала. Он только что вернулся в строй, а играть каждые три-четыре дня на крупном турнире — это сложно. Мы приняли эту информацию во внимание и посчитали, что Куртуа не готов к Евро», — приводит слова Тедеско RTBF.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Бельгии начнёт свой путь на Евро-2024 в группе E с национальными командами Словакии, Румынии и Украины.

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