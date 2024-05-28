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18:54 (мск), источник: Sport24

Стало известно, кто покажет Евро-2024 в России

Чемпионат Европы по футболу — 2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, покажут в России телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.

Чемпионат Европы: таблица и календарь

«Прежде всего очень рада, что мы можем порадовать зрителей канала “Матч ТВ” и показать событие такого масштаба как чемпионат Европы по футболу. Это потребовало наших больших усилий, но, это того стоило, потому что болельщики по всей России получат удовольствие от футбольного праздника. За развитием ситуации по показу чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую. Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko», — заявила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнерство Okko и “Матч ТВ” — знаковый момент для истории спортивных трансляций. На рынке медиаправ сейчас существует ряд ограничений со стороны зарубежных правообладателей, но в этом году российские зрители смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу. Сегодня мы с уверенностью говорим, что любые сложности можно уладить, если у сторон есть общая глобальная цель. Мы стремимся радовать болельщиков, задавая всё новые стандарты спортивных трансляций и предлагая лучший контент. То, что в России можно будет смотреть Евро-2024 на всех удобных платформах, — отличная новость для самой широкой зрительской аудитории», — сказал генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин.

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