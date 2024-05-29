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00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Килиан Мбаппе назвал цель сборной Франции на Евро-2024

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе рассказал о задачах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

ФранцияЧемпионат Европы: таблица и календарь

"У нас всегда одна цель — победить. Два года назад мы играли в финале чемпионата мира, и наша цель неизбежно состоит в том, чтобы выйти на эту стадию и выиграть. Это будет нелегко, есть много конкурентоспособных сборных, возможно, среди них будет и Италия.

Мы голодны и хотим войти в историю нашей страны. Я уже выиграл Лигу наций и чемпионат мира, если я выиграю ещё и чемпионат Европы, то выиграю всё, что возможно, в составе сборной. Я действительно хочу сотворить историю вместе со своей сборной", — приводит слова Мбаппе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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