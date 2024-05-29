Килиан Мбаппе назвал цель сборной Франции на Евро-2024

"У нас всегда одна цель — победить. Два года назад мы играли в финале чемпионата мира, и наша цель неизбежно состоит в том, чтобы выйти на эту стадию и выиграть. Это будет нелегко, есть много конкурентоспособных сборных, возможно, среди них будет и Италия.

Мы голодны и хотим войти в историю нашей страны. Я уже выиграл Лигу наций и чемпионат мира, если я выиграю ещё и чемпионат Европы, то выиграю всё, что возможно, в составе сборной. Я действительно хочу сотворить историю вместе со своей сборной", — приводит слова Мбаппе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241408&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.