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11:04 (мск), источник: Sport24

Вот почему в футболе нет сборной Великобритании: вы точно не догадывались об этом

Команда собиралась только на Олимпиадах.

Англия
ШотландияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: AP 2023

На предстоящем чемпионате Европы по футболу сыграют 24 сборные, в том числе команды из Англии и Шотландии. При этом формально они входят в одно государство — Великобритания. Но в футболе Англия и Шотландия имеют собственные сборные — как и Уэльс, и Северная Ирландия. Почему так получилось?

Источник: AP 2023

ФИФА испугалась авторитета федераций

Формально Великобритания существует с 1707 года, когда был подписан договор между Англией и Шотландией. В 1800-м к ним присоединилась Ирландия, от которой в будущем осталась северная часть. Уэльс никогда не был самостоятельным государством, и его автономия фактически появилась только в 1990-х годах.

На заре развития футбола Англия, Шотландия и Ирландия основали свои федерации. К ним присоединился Уэльс, формально входивший в состав Англии, но получивший спортивную независимость. В 1884 году четыре федерации учредили Домашний чемпионат Великобритании — фактически это был первый в мире турнир сборных. В отсутствие конкуренции он стал очень популярным, а отдельные союзы стремительно набирали авторитет.

Источник: AP 2023

С ним не смогла совладать даже ФИФА, образованная в 1904 году. У международной ассоциации были мысли объединить четыре части Британии в одну. Однако чиновники побоялись идти на конфликт с представителями Туманного Альбиона. По легенде, они опасались, что британцы скорее выйдут из ФИФА, нежели станут единой сборной. Даже в уставе ассоциации прописано: «Каждая из четырех британских федераций признается в качестве отдельного объединения-члена ФИФА».

Домашний чемпионат Великобритании проводился до 1984 года и был очень популярным.

Такое же деление, кстати, есть во многих других видах спорта. Англичане, валлийцы, шотландцы и североирландцы выступают под своими флагами в боксе, регби, хоккее на траве, бадминтоне и дартсе. А вот в теннисе и хоккее играют представители Великобритании.

Источник: AP 2023

В сборной были англичане и пять валлийцев

В футболе, кстати, тоже есть прецеденты, когда Британия играла под единым флагом. Все они касаются Олимпиад.

До 1972 года британцы отправляли на Игры любительскую сборную, которая не добивалась успехов. Затем их вообще не было в олимпийском футбольном турнире. Возвращение состоялось только в 2012-м, когда столицей ОИ стал Лондон.

На домашнюю Олимпиаду отправилась сборная под флагом Великобритании. Но фактически это была английская команда с усилением из Уэльса. Шотландия и Северная Ирландия отказались участвовать в этом проекте, хотя не запрещали своим футболистам играть в сборной.

Источник: AFP 2023

На групповом этапе британцы обыграли Уругвай и ОАЭ, а также поделили очки с Сенегалом. В четвертьфинале команда под руководством Стюарта Пирса уступила по пенальти южнокорейцам, которые в итоге и стали чемпионами. Под одним флагом с англичанами играли валлийцы Райан Гиггз (капитан команды), Аарон Рэмзи, Нил Тейлор, Джо Аллен и Крейг Беллами.

Но такое можно увидеть только на Олимпиаде. Чемпионаты мира и Европы проходят при участии четырех различных сборных — Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. И вряд ли это правило поменяется в ближайшем будущем.

Автор: Дмитрий Панов

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