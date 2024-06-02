Дюков: меня пригласили на Евро, но я не поеду. Россию отстранили, это было бы неэтично | Источник:

— Есть ли у вас приглашение на чемпионат Европы?

— Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире. Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.