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12:39 (мск), источник: Sport24

Макрон обратился к сборной Франции перед Евро-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил расположение национальной команды в преддверии Евро-2024.

ФранцияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Как и вы, я голоден и поэтому считаю, что сейчас самое подходящее время [выиграть трофей], даже если это будет сложный турнир. В нем примут участие игроки, которых вы хорошо знаете, с которыми вы встречались на лучших соревнованиях и которые не собираются ничего упускать. Но и вы тоже.

Проявите себя так же, как и в другие важные моменты — будьте едиными, держитесь вместе. Так заставьте нас мечтать с 14 июня. И увидимся 14 июля. Я знаю это! Я верю в это!» — приводит слова Макрона RMC Sport.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Франции сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.

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