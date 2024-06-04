Макрон обратился к сборной Франции перед Евро-2024

«Как и вы, я голоден и поэтому считаю, что сейчас самое подходящее время [выиграть трофей], даже если это будет сложный турнир. В нем примут участие игроки, которых вы хорошо знаете, с которыми вы встречались на лучших соревнованиях и которые не собираются ничего упускать. Но и вы тоже.



Проявите себя так же, как и в другие важные моменты — будьте едиными, держитесь вместе. Так заставьте нас мечтать с 14 июня. И увидимся 14 июля. Я знаю это! Я верю в это!» — приводит слова Макрона RMC Sport.