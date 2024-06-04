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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро

Женская сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Армении, сообщают Vesti.kz. Матч группы C4 в Алматы завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Казахстан
АрменияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: КФФ

Казахстанки на 28-й минуте усилиями Александры Буровой открыли счет. На 35-й минуте Аида Гайстенова удвоила преимущество казахстанок. Сборная Армении на 39-й минуте после гола Марал Артин сократила отставание.

Во втором тайме капитан команды Бибигуль Нурушева (57 минута) забила третий гол в ворота гостей, а окончательный счет спустя минуту установила Асельхан Турлыбекова.

Отметим, что сборная Казахстана одержала первую победу в рамках текущей европейской квалификации.

Ранее команда Мадияра Кембилова потерпела три поражения кряду: от Болгарии дома со счетом 0:1, от Румынии на выезде — 0:1 и в гостевом матче с Арменией — 1:2.

Следующий матч команда Казахстана проведет 12 июля на своем поле против Румынии, а 16-го сыграет на ыезде с Болгарией.

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