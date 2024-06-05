Сколько сборная России потратила перед бронзовым Евро-2008: вы будете в шоке от таких цифр

Бронзовый успех футбольной сборной России на Евро-2008 до сих пор приятно вспоминать. Перед ним был такой же удачный отбор, в котором команда Гуса Хиддинка — не без помощи хорватов — оставила позади грозных англичан. Но какой ценой?

Этот вопрос имеет не иносказательный, а самый прямой смысл. В ноябре 2007 года газета «КоммерсантЪ» подсчитала, сколько денег сборная России потратила в отборочном цикле к Евро-2008. Цифры, мягко говоря, впечатляют.

Хиддинк получал 70 млн рублей в год

Одним из главных спонсоров Российского футбольного союза в нулевых годах был фонд «Национальная академия футбола» (НАФ), созданный бизнесменом Романом Абрамовичем. Из его бюджета выплачивалась зарплата Гусу Хиддинку и его ближайшему окружению, в которое входили ассистент Игорь Корнеев и генеральный менеджер Йоп Алберда. Также фонд взял на себя расходы в адрес ПСВ — голландский клуб получил компенсацию за уход Хиддинка.

Кроме того, НАФ оплачивала проживание в Москве тренерам сборной. Гус вместе с подругой жил в элитном московском отеле, где сутки пребывания стоят 3500 евро. Корнеев арендовал квартиру за 4600 долларов в месяц. Хиддинку также оплачивались авиаперелеты — он работал вахтовым методом и посещал Россию эпизодически.

Эти статьи расходов в 2006—2007 годах обошлись бюджету НАФ в 212,8 млн рублей, или 8,6 млн долларов по тогдашнему курсу. Большую часть фонд отдал на зарплату Хиддинка. Голландец зарабатывал 2 млн евро в год, или 70 млн рублей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За победу над Англией увеличили премии

Остальные расходы взял на себя РФС. Из бюджета союза покрывалась зарплата старшего тренера Александра Бородюка (500 тысяч долларов в 2006—2007 годах), а также административного и медицинского штаба, в который входили семь человек. Они заработали те же 500 тысяч долларов за тот же временной период, но на всех.

Футболисты же зарплату не получали, и их мотивировали премиями. Общая сумма вознаграждений в отборочном цикле составила около 5 млн долларов. Базовая ставка — 12 тысяч долларов за победу и 6 тысяч за ничью каждому игроку. Больше всего игроки заработали после знаменитой победы над Англией: РФС выплатил по 50 тысяч долларов каждому участнику матча и по 25 тысяч — каждому запасному, не выходившему на поле.

Также РФС оплачивал перелеты. Поездки на матчи обошлись российскому футболу в 650 тысяч долларов, включая организацию VIP-чартеров и компенсацию Виктору Будянскому, Ивану Саенко и Александру Кержакову, которые тогда играли в европейских клубах. Примерно столько же стоило проживание в самых дорогих отелях. При этом Хиддинк жил в президентских номерах, а его помощники Корнеев и Бородюк — в люксовых.

В расчеты включены также аренда стадионов для домашних матчей. Этот пункт повлек за собой расходы в размере 700 тысяч долларов. Остальные траты не столь существенны — как, например, лекарства, вода, разговоры по телефону или любимый Хиддинком капучино.

Все траты были оправданы

Итого за весь отборочный цикл сборная израсходовала около 17 млн долларов. «КоммерсантЪ» отмечал, что такой бюджет нетипичен для российских клубов, которые тратят гораздо больше. «В российской премьер-лиге клуб с таким маленьким бюджетом безнадежно прозябал бы в нижней части таблицы, но у этих клубов нет Гуса Хиддинка», — писал журналист Андрей Семьянинов.

Как показало время, все траты были оправданы. На Евро-2008 сборная России завоевала бронзовые медали. Этот успех до сих пор остается одним из самых значимых в истории отечественного футбола.