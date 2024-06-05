Сколько получает украинец и другие тренеры Евро-2024? Многие зарплаты вас удивят
Считаем деньги!
Считаем деньги!
14 июня, чуть меньше чем через 10 дней, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Для большинства игроков это шанс заявить о себе и получить крутой оффер из более статусного клуба, а для некоторых — например, для Крооса или Беллингема — укрепить свои позиции в голосовании за Золотой мяч.
Тренерам же на ЧЕ пора доказывать, оправданы ли их жирные контракты или наоборот: не стоит ли некоторым федерациям поднять оклад своим наставникам?
Издание Finance Football опубликовало полный список зарплат всех тренеров стран-участниц Евро-2024. Вот он:
В чем шок? Гарет Саутгейт, главный богач среди тренеров, получает почти столько же, как суммарно вся вторая половина топа.
При этом самая маленькая зарплата из списка — у Вилли Саньоля, французского тренера, который сотворил чудо и впервые вывел грузин в финальный этап чемпионата Европы. По словам Кахи Каладзе, мэра Тбилиси и бывшего футболиста «Милана», специалист получает около 20 тысяч евро в месяц — то есть, чуть больше, чем в списке Finance Football, но все равно на уровне последних мест.
В чем еще? Тренер сборной Украины Сергей Ребров зарабатывает наравне с Луисом Де Ла Фуэнте, наставником Испании. Здесь, кажется, последние немного экономят: ведущие европейские федерации платят не меньше 3 миллионов евро. Такие зарплаты у Спаллетти и Кумана, а у первой тройки — и того больше.
Интересно, что Фернандо Сантуш, который долгое время рулил португальцами и триумфально справил ЧЕ-2016, получал чуть больше 2 миллионов евро — это в два раза меньше, чем Роберто Мартинес, нынешней тренер сборной. Хотя не так давно в Бельгии Мартинес получал всего 1,2 миллиона.
И из занимательного. Новоиспеченный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получил зарплату на уровне тренеров Испании и Украины, Рангник и Тедеско рубят на порядок меньше, чем в период работы в России, Якин — примерно столько же, а Валерий Карпин (до, возможно, грядущего переподписания) — как бразилец Сильвиньо, тренирующий албанцев.
Автор: Марсель Арзуманян