Сколько получает украинец и другие тренеры Евро-2024? Многие зарплаты вас удивят

14 июня, чуть меньше чем через 10 дней, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Для большинства игроков это шанс заявить о себе и получить крутой оффер из более статусного клуба, а для некоторых — например, для Крооса или Беллингема — укрепить свои позиции в голосовании за Золотой мяч.

Тренерам же на ЧЕ пора доказывать, оправданы ли их жирные контракты или наоборот: не стоит ли некоторым федерациям поднять оклад своим наставникам?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Издание Finance Football опубликовало полный список зарплат всех тренеров стран-участниц Евро-2024. Вот он:

Гарет Саутгейт (Англия) — 5,8 млн евро/год Юлиан Нагельсманн (Германия) — 4,8 млн Роберто Мартинес (Португалия) — 4 млн Дидье Дешам (Франция) 3,8 млн Рональд Куман (Нидерланды) — 3 млн Лучано Спаллетти (Италия) — 3 млн Виченцо Монтелла (Турция) — 1,8 млн Мурат Якин (Швейцария) — 1,6 млн Ральф Рангник (Австрия) — 1,5 млн Доменико Тедеско (Бельгия) — 1,5 млн Златко Далич (Хорватия) — 1,5 млн Драган Стойкович (Сербия) — 1,4 млн Луис Де Ла Фуэнте (Испания) — 1,25 млн Сергей Ребров (Украина) — 1,25 млн Каспер Юльманн (Дания) — 1,15 млн Сильвиньо (Албания) — 750 тысяч Михал Пробеж (Польша) — 560 тысяч Стив Кларк (Шотландия) — 550 тысяч Франческо Кальцона (Словакия) — 540 тысяч Марко Росси (Венгрия) — 300 тысяч Матьяж Кек (Словения) — 300 тысяч Иван Гашек (Чехия) — 250 тысяч Эдвард Йорданеску (Румыния) — 240 тысяч Вилли Саньоль (Грузия) — 200 тысяч

В чем шок? Гарет Саутгейт, главный богач среди тренеров, получает почти столько же, как суммарно вся вторая половина топа.

При этом самая маленькая зарплата из списка — у Вилли Саньоля, французского тренера, который сотворил чудо и впервые вывел грузин в финальный этап чемпионата Европы. По словам Кахи Каладзе, мэра Тбилиси и бывшего футболиста «Милана», специалист получает около 20 тысяч евро в месяц — то есть, чуть больше, чем в списке Finance Football, но все равно на уровне последних мест.

В чем еще? Тренер сборной Украины Сергей Ребров зарабатывает наравне с Луисом Де Ла Фуэнте, наставником Испании. Здесь, кажется, последние немного экономят: ведущие европейские федерации платят не меньше 3 миллионов евро. Такие зарплаты у Спаллетти и Кумана, а у первой тройки — и того больше.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241408&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Фернандо Сантуш, который долгое время рулил португальцами и триумфально справил ЧЕ-2016, получал чуть больше 2 миллионов евро — это в два раза меньше, чем Роберто Мартинес, нынешней тренер сборной. Хотя не так давно в Бельгии Мартинес получал всего 1,2 миллиона.

И из занимательного. Новоиспеченный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получил зарплату на уровне тренеров Испании и Украины, Рангник и Тедеско рубят на порядок меньше, чем в период работы в России, Якин — примерно столько же, а Валерий Карпин (до, возможно, грядущего переподписания) — как бразилец Сильвиньо, тренирующий албанцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241401&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.