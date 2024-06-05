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16:34 (мск), источник: Sport24

Сколько получает украинец и другие тренеры Евро-2024? Многие зарплаты вас удивят

Считаем деньги!

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ГерманияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: AP 2023

14 июня, чуть меньше чем через 10 дней, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Для большинства игроков это шанс заявить о себе и получить крутой оффер из более статусного клуба, а для некоторых — например, для Крооса или Беллингема — укрепить свои позиции в голосовании за Золотой мяч.

Тренерам же на ЧЕ пора доказывать, оправданы ли их жирные контракты или наоборот: не стоит ли некоторым федерациям поднять оклад своим наставникам?

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Издание Finance Football опубликовало полный список зарплат всех тренеров стран-участниц Евро-2024. Вот он:

  1. Гарет Саутгейт (Англия) — 5,8 млн евро/год
  2. Юлиан Нагельсманн (Германия) — 4,8 млн
  3. Роберто Мартинес (Португалия) — 4 млн
  4. Дидье Дешам (Франция) 3,8 млн
  5. Рональд Куман (Нидерланды) — 3 млн
  6. Лучано Спаллетти (Италия) — 3 млн
  7. Виченцо Монтелла (Турция) — 1,8 млн
  8. Мурат Якин (Швейцария) — 1,6 млн
  9. Ральф Рангник (Австрия) — 1,5 млн
  10. Доменико Тедеско (Бельгия) — 1,5 млн
  11. Златко Далич (Хорватия) — 1,5 млн
  12. Драган Стойкович (Сербия) — 1,4 млн
  13. Луис Де Ла Фуэнте (Испания) — 1,25 млн
  14. Сергей Ребров (Украина) — 1,25 млн
  15. Каспер Юльманн (Дания) — 1,15 млн
  16. Сильвиньо (Албания) — 750 тысяч
  17. Михал Пробеж (Польша) — 560 тысяч
  18. Стив Кларк (Шотландия) — 550 тысяч
  19. Франческо Кальцона (Словакия) — 540 тысяч
  20. Марко Росси (Венгрия) — 300 тысяч
  21. Матьяж Кек (Словения) — 300 тысяч
  22. Иван Гашек (Чехия) — 250 тысяч
  23. Эдвард Йорданеску (Румыния) — 240 тысяч
  24. Вилли Саньоль (Грузия) — 200 тысяч

В чем шок? Гарет Саутгейт, главный богач среди тренеров, получает почти столько же, как суммарно вся вторая половина топа.

Источник: Reuters

При этом самая маленькая зарплата из списка — у Вилли Саньоля, французского тренера, который сотворил чудо и впервые вывел грузин в финальный этап чемпионата Европы. По словам Кахи Каладзе, мэра Тбилиси и бывшего футболиста «Милана», специалист получает около 20 тысяч евро в месяц — то есть, чуть больше, чем в списке Finance Football, но все равно на уровне последних мест.

В чем еще? Тренер сборной Украины Сергей Ребров зарабатывает наравне с Луисом Де Ла Фуэнте, наставником Испании. Здесь, кажется, последние немного экономят: ведущие европейские федерации платят не меньше 3 миллионов евро. Такие зарплаты у Спаллетти и Кумана, а у первой тройки — и того больше.

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Интересно, что Фернандо Сантуш, который долгое время рулил португальцами и триумфально справил ЧЕ-2016, получал чуть больше 2 миллионов евро — это в два раза меньше, чем Роберто Мартинес, нынешней тренер сборной. Хотя не так давно в Бельгии Мартинес получал всего 1,2 миллиона.

И из занимательного. Новоиспеченный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получил зарплату на уровне тренеров Испании и Украины, Рангник и Тедеско рубят на порядок меньше, чем в период работы в России, Якин — примерно столько же, а Валерий Карпин (до, возможно, грядущего переподписания) — как бразилец Сильвиньо, тренирующий албанцев.

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Автор: Марсель Арзуманян

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