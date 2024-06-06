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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сборная Италии по футболу стала победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.

Италия U21
Источник: РИА "Новости"

В финальном матче турнира, который прошел на Кипре, итальянцы обыграли сверстников из команды Португалии со счетом 3:0. У победителей дублем отметился Франческо Камарда (16-я и 50-я минуты), еще один мяч забил Федерико Колетта (7).

Итальянцы второй раз в истории и впервые с 1982 года стали чемпионами Европы в этой возрастной категории.

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