Сборная Италии выиграла чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сборная Италии по футболу стала победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.
Италия U21
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сборная Италии по футболу стала победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.
В финальном матче турнира, который прошел на Кипре, итальянцы обыграли сверстников из команды Португалии со счетом 3:0. У победителей дублем отметился Франческо Камарда (16-я и 50-я минуты), еще один мяч забил Федерико Колетта (7).
Итальянцы второй раз в истории и впервые с 1982 года стали чемпионами Европы в этой возрастной категории.