Модрич, Гвардиол и Влашич вошли в состав сборной Хорватии на ЧЕ

Главный тренер сборной Златко Далич включил в окончательный список 26 игроков:
вратари — Доминик Ливакович («Фенербахче», Турция), Недилько Лабрович («Риека», Хорватия), Ивица Ивушич («Пафос», Греция);
защитники — Джозеф Станишич («Бавария», Германия), Марин Понграчич («Лечче», Италия), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Англия), Мартин Эрлич («Сассуоло», Италия), Йосип Сутало, Борна Соса (оба — «Аякс», Нидерланды), Домагой Вида (АЕК, Греция), Йосип Юранович («Унион», Германия);
полузащитники — Ловро Майер («Вольфсбург», Германия), Матео Ковачич («Манчестер Сити», Англия), Лука Модрич («Реал», Испания), Марсело Брозович («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Никола Влашич («Торино», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Лука Сучич («Зальцбург», Австрия), Мартин Батурина («Динамо» Загреб, Хорватия);
нападающие — Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Иван Перишич («Хайдук», Хорватия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Бруно Петкович («Динамо» Загреб, Хорватия), Лука Иванушец («Фейенорд», Нидерланды), Марко Пьяца, Марко Пашалич (оба — «Риека», Хорватия).
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Хорватии сыграет в группе В, где ей предстоит встретиться со сборными Италии, Испании и Албании.