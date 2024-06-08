Лунин, Мудрик и Довбик вошли в состав сборной Украины на Евро-2024

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вошел в окончательный состав сборной Украины на чемпионат Европы по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Вместе с «королевским клубом» Лунин выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок и чемпионат Испании. Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий «Жироны» Артем Довбик. Также в заявку команды вошел полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик.

Полностью состав команды Сергея Реброва выглядит следующим образом:

вратари — Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия);

защитники — Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье»);

полузащитники — Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все — «Динамо»), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия);

нападающие — Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Владислав Ванат («Динамо»).