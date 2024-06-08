Руни ответил на вопрос, сможет ли сборная Англии выиграть Евро-2024

«Безусловно.



Как я уже говорил ранее, это очень захватывающая команда. Безусловно, у неё есть качественные футболисты и необходимая мощь. Единственное, что меня беспокоит, — это защитная линия. Надеюсь, она станет сильнее. Однако я считаю, что у нас более чем достаточно возможностей для того, чтобы играть с другими командами», — приводит слова Руни Metro со ссылкой на эфир Channel 4.