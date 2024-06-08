Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Португалия
Хорватия
Футбол. Сборные
перерыв
Венгрия
Израиль
Футбол. Сборные
перерыв
Молдавия
Кипр
Футбол. Сборные
перерыв
Швеция
Сербия
Футбол. Сборные
перерыв
Швейцария
Австрия
Футбол. Сборные
20:30
Дания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:00
Бельгия
Люксембург
Футбол. Сборные
22:30
Испания
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
16:00
Словения
Болгария
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
2021
Англия
Дания
2021
Италия
Испания
П 4:2
2021
Украина
Англия
2021
Чехия
Дания
2021
Бельгия
Италия
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
2021
Швеция
Украина
Футбол. Евро. Все результаты
19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Руни ответил на вопрос, сможет ли сборная Англии выиграть Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни, ныне возглавляющий «Плимут», порассуждал, смогут ли англичане выиграть грядущий чемпионат Европы — 2024.

АнглияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

«Безусловно.

Как я уже говорил ранее, это очень захватывающая команда. Безусловно, у неё есть качественные футболисты и необходимая мощь. Единственное, что меня беспокоит, — это защитная линия. Надеюсь, она станет сильнее. Однако я считаю, что у нас более чем достаточно возможностей для того, чтобы играть с другими командами», — приводит слова Руни Metro со ссылкой на эфир Channel 4.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Девушку-боксёра из Чечни избили за тренировку в шортах пятеро мужчин
Бузова победила жён футболистов в забеге. Российский спорт дошел до края?
Какие звёзды не сыграют на Евро-2024
Мирра Андреева будет биться на «РГ» одна за всех
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь