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8 июня, источник: ТАСС

Хвича Кварацхелия вошел в состав сборной Грузии на чемпионат Европы по футболу

Грузины сыграют на групповом этапе с командами Турции, Португалии и Чехии.

ГрузияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба GFF

ТБИЛИСИ, 8 июня. /ТАСС/. Нападающий итальянского футбольного клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в заявку сборной Грузии для участия в чемпионате Европы в Германии. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в состав команды вошли 26 игроков: вратари — Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Динамо», Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан); защитники — Соломон Кверквелия («Аль-Ухдуд», Саудовская Аравия), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Гурам Кашия («Слован», Словакия), Джемал Табидзе («Панетоликос», Греция), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»); полузащитники — Ника Квеквескири («Лех», Польша), Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Анзор Меквабишвили («Университатя», Румыния), Габриель Сигуа («Базель», Швейцария), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Сандро Алтунашвили («Вольсфсберг», Австрия), Саба Лобжанидзе («Атланта», МЛС), Георгий Цитаишвили («Динамо», Батуми); нападающие — Жорж Микутадзе («Мец», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция), Георгий Квилитая (АПОЭЛ, Кипр).

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Грузии попала в группу F, в которой также выступят команды Турции, Португалии и Чехии.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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