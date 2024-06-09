Моуринью пренебрежительно отозвался о сборной Италии

В группе B «Скуадра Адзурра» сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.
«Я в них не верю. Это не очень талантливое поколение. Я не вижу достаточного таланта, чтобы победить, они выиграли в прошлый раз, но я не верю во второй раз», — приводит слова португальского специалиста Metro.
После поражения сборной Англии от Исландии (0:1) Моуринью также принизил значение товарищеских матчей перед Евро.
«Это зависит от того, как тренер смотрит на игру, какие цели он ставит перед собой. Англия проиграла Исландии на “Уэмбли”, и конец света не наступил. Наступил момент истины, это не простая квалификация или товарищеские игры, это когда все начинает накаляться».