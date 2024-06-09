Моуринью пренебрежительно отозвался о сборной Италии

В группе B «Скуадра Адзурра» сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.

«Я в них не верю. Это не очень талантливое поколение. Я не вижу достаточного таланта, чтобы победить, они выиграли в прошлый раз, но я не верю во второй раз», — приводит слова португальского специалиста Metro.

После поражения сборной Англии от Исландии (0:1) Моуринью также принизил значение товарищеских матчей перед Евро.