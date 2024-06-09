Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Черногория
Грузия
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Сборные
22:15
Франция
Канада
Футбол. Сборные
8.06
Испания
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
03:30
Мексика
Бразилия
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
2021
Англия
Дания
2021
Италия
Испания
П 4:2
2021
Украина
Англия
2021
Чехия
Дания
2021
Бельгия
Италия
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
2021
Швеция
Украина
Футбол. Евро. Все результаты
20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стал известен окончательный состав сборной Германии на домашний Евро-2024

Сборная Германии объявила окончательный состав на домашний чемпионат Европы по футболу 2024 года.

ГерманияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Стал известен окончательный состав сборной Германии на домашний Евро-2024 | Источник: Reuters

В заявку вошли 26 футболистов. Из нее был исключен вратарь «Штутгарта» Александр Нюбель.

Сборная Германии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания);

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрихс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Испания), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»);

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Немцы сыграют в группе A вместе с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Первый матч сборная Германии проведет 14-го числа против шотландцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Мирра Андреева проиграла Паолини, Свентек победила Гауфф.
Трансферы РПЛ: «Зенит» подпишет бывшего игрока ЦСКА, «ПСЖ» покупает Сафонова
Русский вратарь сорвет куш в Нью-Йорке!
Хронология вселенной «Властелина колец»: в каком порядке смотреть все фильмы и сериалы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь