Роналду гонится за Месси, великие завершают карьеру: за кем следить на Евро

Килиан Мбаппе (Франция)

Важнейший турнир для флагмана национальной команды Франции. Мбаппе наконец-то избавился от оков «Пари Сен-Жермен», за который провел семь сезонов, и полетел в Мадрид завоевывать «ушастый» кубок Лиги чемпионов. Разумеется, вместе с «Реалом».

Но перед этим важно реабилитировать за провальный Евро-2020 и добавить к триумфу на российском мундиале победу на главном международном турнире Старого Света.

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Криштиану Роналду (Португалия)

Шикарная победа Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре стала серьезным ударом по КриРо. Золота ЧМ не было до этого ни у португальца, ни у Лео — теперь, подняв над головой Кубок мира, именно аргентинец называется большинством болельщиков величайшим в истории.

Что делать Роналду, который продолжает показывать класс в чемпионате Саудовской Аравии в футболке «Аль-Насра»? Попытаться повторить успех 2016-го на Евро в Германии… И рассчитывать на то, что здоровье позволит пятикратному обладателю «Золотого мяча» выступить на мировом первенстве через два года.

Джуд Беллингем (Англия)

Сезон-2023/24 — лучший в карьере молодого англичанина. Перейдя из дортмундской «Боруссии» в «Реал», Беллингем стал чемпионом Испании, обладателем национального Суперкубка и победителем ЛЧ — Джуд постепенно достигает праймового уровня, который нужно подтверждать не только в «королевском клубе», но и в сборной.

Англия, очевидно, очень нуждается в форварде «Реала». Хотя бы потому, что «родоначальники футбола» не побеждали на международных турнирах с домашнего чемпионата мира 1966 года.

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Тони Кроос (Германия)

Великий немец с победой на чемпионате мира 2014 года и рекордными шестью «ушастыми» трофеями ЛЧ готовится повесить бутсы на гвоздь. Еще весной Кроос объявил, что завершит карьеру сразу после Евро, так что для легенды «Баварии» и «Реала» домашний турнир станет прощальным аккордом.

У Тони уже есть две бронзы чемпионата Европы, а вот золота как раз не хватает.

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Харри Кейн (Англия)

Можно верить в «проклятье» Гарри Кейна, а можно недоумевать с подобного «бреда». Но факт остается фактом: прошлым летом ничего не выигравший топ-форвард сменил «Тоттенхэм» на «Баварию», и случилось немыслимое… Впервые с 2012 года мюнхенцы ничем не порадовали своих фанатов ни на внутренней арене, ни в Лиге чемпионов. И ведь Кейна не упрекнуть: он забил 31 мяч и установил рекорд по количеству голов в дебютном сезоне в Бундеслиге.

Что ж, может на Евро получится расколдовать карьеру? Англия, на минуточку, открылась главным фаворитом чемпионата.

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Хвича Кварацхелия (Грузия)

Первый большой международный турнир для Грузии (ни разу не играла ни на Евро, ни на ЧМ) и, соответственно, для ведущей персоны местного футбола — лидера итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Победитель Серии А сиял в сезоне-2022/23, однако в нынешнем немного сбавил ход. Время исправлять ситуацию.

Не списывайте Грузию со счетов. В близкой группе F c явным фаворитом Португалией и менее статусными чехами и турками Хвича и компания могут пошуметь.

Между тем СМИ пишут, что Кварацхелия уже дал согласие на переход в «ПСЖ». Однако приглашение в «Наполи» Антонио Конте может изменить решение грузинской звезды.

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Лука Модрич (Хорватия)

В «группе смерти» с итальянцами и испанцами Хорватии не обойтись без помощи капитана, рекордсмена сборной по количеству проведенных матчей Луки Модрича. Находясь в подвешенном состоянии по будущему в «Реале» (так и неизвестно, будет ли продлен контракт), полузащитник едет в Германию прощаться… По словам его партнера по сборной Йошко Гвардиола, после Евро-2024 38-летний Модрич закончит с выступлениями на международном уровне. Получилось круто: серебро и бронза чемпионатов мира стали отличным дополнением коллекции шестикратного победителя ЛЧ и обладателя «Золотого мяча».

Флориан Вирц (Германия)

Леверкузенский «Байер» сенсационно взял золото Бундеслиги и Кубок Германии, став главным открытием сезона-2023/24. Одним из тех, кто помог «аптекарям» прервать «бестрофейную» эпоху и закончить гегемонию «Баварии», стал Флориан Вирц. Немца признали лучшим игроком первенства, так что на чемпионат Европы он едет, чтобы еще больше поднять свои акции. И, возможно, получить повышение — на 21-летнего полузащитника положил глаз мадридский «Реал».

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Артем Довбик (Украина)

Звезд в составе сборной Украины предостаточно: Александр Зинченко из «Манчестер Сити», защищающий ворота «Реала» Андрей Лунин, Михаил Мудрик из «Челси». Однако не стоит забывать о форварде «Жироны» Артеме Довбике, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, наколотив 24 гола. Позади остался и Александр Серлота из «Вильярреала», и Беллингем, — румынам, словакам и бельгийцам (участники группы Е) стоит напрячься.

Пепе (Португалия)

«Возрастные» рекорды 41-летний защитник «Порту» штампует один за другим. На Евро-2024 жесткий ветеран сможет установить еще одно уникальное достижение. Достаточно выйти на поле, и прославившийся благодаря выступлениям за «Реал» Пепе обгонит знаменитого венгерского вратаря «в трениках» Габора Кирая, который сыграл на чемпионате Европы в возрасте 40 лет и 74 дней.