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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны комментаторы первых матчей Евро-2024

Роман Нагучев будет комментировать матч-открытия чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Шотландии, который состоится 14 июня и начнётся в 21:00 мск. На матче между национальными командами Испании и Хорватии, запланированном на 15 июня в 18:45 мск, будет работать Константин Генич. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Чемпионат Европы: таблица и календарь
Стали известны комментаторы первых матчей Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

Кроме того, Станислав Минин назначен комментировать встречу сборных Италии и Албании, который пройдёт 15 июня и начнётся в 21:45 мск. Роман Трушечкин отработает матч Словения — Дания, запланированный на 16 июня в 18:45 мск, а Александр Неценко будет комментировать игру между сборными Сербии и Англии, стартовый свисток о начале которой раздастся в 21:55 мск.

Напомним, в прямом эфире игры чемпионата Европы покажут в России телеканал «Матч» и онлайн-кинотеатр Okko.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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