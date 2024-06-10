Стали известны комментаторы первых матчей Евро-2024

Кроме того, Станислав Минин назначен комментировать встречу сборных Италии и Албании, который пройдёт 15 июня и начнётся в 21:45 мск. Роман Трушечкин отработает матч Словения — Дания, запланированный на 16 июня в 18:45 мск, а Александр Неценко будет комментировать игру между сборными Сербии и Англии, стартовый свисток о начале которой раздастся в 21:55 мск.